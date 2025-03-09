https://ria.ru/20250309/efimov-2003717828.html
Ефимов: в московском районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ
Ефимов: в московском районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ - РИА Новости, 09.03.2025
Ефимов: в московском районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ
Оператор, назначенный городом, реорганизует участок в московском районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:22:00+03:00
2025-03-09T12:22:00+03:00
2025-03-09T13:25:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Оператор, назначенный городом, реорганизует участок в московском районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Для реорганизации участка площадью 0,6 гектара на улице Степана Супруна назначен оператор КРТ. В течение пяти лет здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта составит 25,5 миллиона рублей. Сама площадка находится недалеко от станции метро "Аэропорт".В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что площадь жилого комплекса в рамках КРТ составит 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже ЖК будут кафе, рестораны, магазины и службы бытового сервиса. Возле дома обустроят детский и спортивные площадки.Благодаря жилому комплексу в районе Аэропорт новое жилье получат около 400 москвичей, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на севере и юго-западе города реорганизуют еще два участка.
https://ria.ru/20250307/efimov-2003602807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в московском районе Аэропорт реорганизуют участок по программе КРТ
Ефимов: оператор в рамках КРТ реорганизует участок в московском районе Аэропорт
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Оператор, назначенный городом, реорганизует участок в московском районе Аэропорт по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для реорганизации участка площадью 0,6 гектара на улице Степана Супруна назначен оператор КРТ. В течение пяти лет здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 2,7 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта составит 25,5 миллиона рублей. Сама площадка находится недалеко от станции метро "Аэропорт".
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что площадь жилого комплекса в рамках КРТ составит 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже ЖК будут кафе, рестораны, магазины и службы бытового сервиса. Возле дома обустроят детский и спортивные площадки.
Благодаря жилому комплексу в районе Аэропорт новое жилье получат около 400 москвичей, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на севере и юго-западе города реорганизуют еще два участка.