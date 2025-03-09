Джорджеску назвал решение ЦИК Румынии ударом в сердце демократии
Джорджеску: если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявил в соцсети X, что решение Центрального избирательного бюро страны отклонить его заявку является прямым ударом в сердце демократии для всего мира.
Джорджеску сообщил в пятницу, что подал документы в Центральное избирательное бюро, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы румынского государства. В тот же день было подано две жалобы в КС против этой регистрации. Конституционный суд Румынии сообщил в субботу, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата в президенты Румынии. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатом только после решения КС. В воскресенье источники телеканала Digi24 сообщили, что Центральное избирательное бюро Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Джеорджеску на президентских выборах.
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"Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!" - написал Джорджеску на английском языке.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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