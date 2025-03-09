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СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом - РИА Новости, 09.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 09.03.2025 (обновлено: 13:16 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/britanija-2003908941.html
СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом
СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом - РИА Новости, 09.03.2025
СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом
Лондон рассматривает возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри альянса "Пять глаз" (Five Eyes), пишет Daily Mail со ссылкой на источники из... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T12:54:00+03:00
2025-03-09T13:16:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
дональд трамп
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лондон рассматривает возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри альянса "Пять глаз" (Five Eyes), пишет Daily Mail со ссылкой на источники из сферы обороны.По данным газеты, призывы создать отдельную группу начались после того, как США прекратили делиться разведданными с Киевом и запретили делать это Великобритании и другим союзникам. Некоторые представители военной сферы теперь предлагают создать подгруппу, чтобы действовать "без вето Вашингтона"."Речь не идет о выходе из "Пяти глаз", имеется в виду создание новых "Четырех глаз" (подгруппы. — Прим. ред.) внутри него", — цитирует Daily Mail источник.Издание не уточнило, какие страны могли бы входить в новую подгруппу.В четверг NBC сообщил со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки, что администрация Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией.По информации телеканала, некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" Белого дома к Москве. В их числе Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный со Штатами разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как передает NBC, Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов.США лишили ВСУ разведданныхНа этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом."Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250308/nato-2003824530.html
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в мире, сша, великобритания, украина, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), киев
В мире, США, Великобритания, Украина, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев
СМИ: Лондон предложил создать группу для обмена разведданными с Киевом

Daily Mail: Британия может создать подгруппу для обмена разведданными с Украиной

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лондон рассматривает возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри альянса "Пять глаз" (Five Eyes), пишет Daily Mail со ссылкой на источники из сферы обороны.
По данным газеты, призывы создать отдельную группу начались после того, как США прекратили делиться разведданными с Киевом и запретили делать это Великобритании и другим союзникам. Некоторые представители военной сферы теперь предлагают создать подгруппу, чтобы действовать "без вето Вашингтона".
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Вчера, 15:57
"Речь не идет о выходе из "Пяти глаз", имеется в виду создание новых "Четырех глаз" (подгруппы. — Прим. ред.) внутри него", — цитирует Daily Mail источник.
Издание не уточнило, какие страны могли бы входить в новую подгруппу.
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В четверг NBC сообщил со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки, что администрация Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией.
По информации телеканала, некоторые союзники США обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" Белого дома к Москве. В их числе Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный со Штатами разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как передает NBC, Лондон, Оттава и Тель-Авив отрицают наличие подобных планов.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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Вчера, 15:08

США лишили ВСУ разведданных

На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
"Украинский милитарный портал" заявил в пятницу, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Вскоре издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.
В субботу газета Time написала, что западные специалисты, помогавшие получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, покинули Украину.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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6 марта, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияУкраинаДональд ТрампМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Киев
 
 
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