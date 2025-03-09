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Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому - РИА Новости, 09.03.2025
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11:04 09.03.2025 (обновлено: 14:24 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/bolton-2003897313.html
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому - РИА Новости, 09.03.2025
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, утверждает в соцсети X бывший советник главы Белого... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T11:04:00+03:00
2025-03-09T14:24:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джон болтон
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, утверждает в соцсети X бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. "Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился..." — говорится в публикации. Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 вечера понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250309/zelenskiy-2003892160.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джон болтон, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джон Болтон, США
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому

Болтон: Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Зеленскому

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, утверждает в соцсети X бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

"Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился..." — говорится в публикации.
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10:21
Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 вечера понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжон БолтонСША
 
 
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