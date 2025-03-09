Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Зеленскому
Болтон: Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Зеленскому
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил Украину доступа к разведданным из-за неприязни к Владимиру Зеленскому, утверждает в соцсети X бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.
"Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился..." — говорится в публикации.
"Он считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился..." — говорится в публикации.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 18:00 вечера понедельника (02:00 мск вторника) ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
В среду газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.