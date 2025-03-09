https://ria.ru/20250309/azerbaydzhan-2003942692.html

В Азербайджане произошло два землетрясения

В Азербайджане произошло два землетрясения - РИА Новости, 09.03.2025

В Азербайджане произошло два землетрясения

В Ярдымлинском районе, на юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4, спустя несколько часов второе землетрясение магнитудой 3,9 произошло в... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:43:00+03:00

2025-03-09T17:43:00+03:00

2025-03-09T17:43:00+03:00

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БАКУ, 9 мар - РИА Новости. В Ярдымлинском районе, на юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4, спустя несколько часов второе землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Лерикском районе республики на границе с Ираном, сообщает пресс-служба Бюро исследований землетрясений. "В 11 километрах к юго-западу от станции Ярдымлы в Лерикском районе зафиксировано землетрясение. Очаг подземных толчков, зафиксированный в утренние часы воскресенья, находился на глубине 15 километров. Спустя несколько часов в Лерикском районе также произошло землетрясение магнитудой 3,9", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250308/armenija-2003799555.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, землетрясение