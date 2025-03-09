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В Аргентине выросло число погибших при наводнении - РИА Новости, 09.03.2025
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04:03 09.03.2025 (обновлено: 11:25 09.03.2025)
https://ria.ru/20250309/argentina-2003869942.html
В Аргентине выросло число погибших при наводнении
В Аргентине выросло число погибших при наводнении - РИА Новости, 09.03.2025
В Аргентине выросло число погибших при наводнении
Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:03:00+03:00
2025-03-09T11:25:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее 5-летнюю сестру, сообщил телеканал TN. Ранее сообщалось о 10 погибших. "Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек", - отметило СМИ. Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков. Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии. Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.
https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине выросло число погибших при наводнении

Число погибших при наводнении в аргентинском городе Баия-Бланка выросло до 13

© AP Photo / Juan Sebastian LobosПоследствия наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка. 7 марта 2025
Последствия наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка. 7 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Juan Sebastian Lobos
Последствия наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка. 7 марта 2025
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее 5-летнюю сестру, сообщил телеканал TN.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
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"Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек", - отметило СМИ.
Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков.
Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии.
Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.
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