https://ria.ru/20250309/argentina-2003869942.html

В Аргентине выросло число погибших при наводнении

В Аргентине выросло число погибших при наводнении - РИА Новости, 09.03.2025

В Аргентине выросло число погибших при наводнении

Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T04:03:00+03:00

2025-03-09T04:03:00+03:00

2025-03-09T11:25:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее 5-летнюю сестру, сообщил телеканал TN. Ранее сообщалось о 10 погибших. "Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек", - отметило СМИ. Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков. Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии. Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.

https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html

https://ria.ru/20250214/losandzheles-1999335633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)