https://ria.ru/20250309/argentina-2003869942.html
В Аргентине выросло число погибших при наводнении
В Аргентине выросло число погибших при наводнении - РИА Новости, 09.03.2025
В Аргентине выросло число погибших при наводнении
Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее... РИА Новости, 09.03.2025
2025-03-09T04:03:00+03:00
2025-03-09T04:03:00+03:00
2025-03-09T11:25:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее 5-летнюю сестру, сообщил телеканал TN. Ранее сообщалось о 10 погибших. "Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек", - отметило СМИ. Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков. Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии. Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.
https://ria.ru/20250224/madagaskar-2001360947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине выросло число погибших при наводнении
Число погибших при наводнении в аргентинском городе Баия-Бланка выросло до 13
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мар - РИА Новости.
Число погибших в результате наводнения в аргентинском городе Баия-Бланка на юге провинции Буэнос-Айрес выросло до 13, спасатели ищут годовалую девочку и ее 5-летнюю сестру, сообщил телеканал TN
.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
"Число погибших выросло до 13, эвакуировано более 1300 человек", - отметило СМИ.
Наводнение, из-за которого крупный туристический и портовый город фактически ушел под воду, произошло из-за сильных дождей: за одни сутки выпало среднегодовое количество осадков.
Разрушены дороги, затоплены дома и машины, в городе нарушена связь, отключено электричество. Федеральные власти направили в город дополнительные силы для борьбы с последствиями стихии.
Спасатели ведут поиски двух маленьких сестер, которых унесло сильным потоком воды, когда они вместе с родителями пытались на машине перебраться в другой город, не пострадавший от наводнения.