https://ria.ru/20250308/zemletryasenie-2003775459.html

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 08.03.2025

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 близ города Спитака, в 100 километрах от Еревана, сообщила спасательная служба МВД Армении. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:13:00+03:00

2025-03-08T09:13:00+03:00

2025-03-08T17:53:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 мар — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 близ города Спитака, в 100 километрах от Еревана, сообщила спасательная служба МВД Армении."Восьмого марта в 9:26 по местному времени (8:26 мск) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее Спитака", — говорится в публикации.Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила шесть-семь баллов.В Лорийской, Ширакской и Тавушской областях ощущалось землетрясение силой четыре-шесть баллов, в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — от двух до четырех баллов.Армения расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние десятилетия Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.Всего в результате землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них оказались разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч пострадали, 514 тысяч лишились крова.

https://ria.ru/20250307/zemletrjasenie-2003589007.html

https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1913824815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, спитак, армения, ереван