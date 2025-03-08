В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Армении близ Спитака произошло землетрясение магнитудой 4,6
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 мар — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 близ города Спитака, в 100 километрах от Еревана, сообщила спасательная служба МВД Армении.
"Восьмого марта в 9:26 по местному времени (8:26 мск) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 в шести километрах северо-восточнее Спитака", — говорится в публикации.
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Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила шесть-семь баллов.
В Лорийской, Ширакской и Тавушской областях ощущалось землетрясение силой четыре-шесть баллов, в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — от двух до четырех баллов.
Армения расположена в сейсмоактивной зоне. Самое сильное за последние десятилетия Спитакское землетрясение произошло 7 декабря 1988 года. Тогда подземные толчки силой до семи баллов за 30 секунд уничтожили армянский город Спитак, разрушили другие города республики — Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.
Всего в результате землетрясения пострадал 21 город, а также 350 сел, причем 58 из них оказались разрушены полностью. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч пострадали, 514 тысяч лишились крова.
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