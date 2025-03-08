https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html

Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост

Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025

Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в беседе с РИА Новости угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:59:00+03:00

2025-03-08T16:59:00+03:00

2025-03-08T20:54:00+03:00

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мария захарова

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мар — РИА новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в беседе с РИА Новости угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост.В субботу в интервью Guardian он заявил, что Киеве обсуждают третью операцию по атаке на мост. При этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу"."С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", — отметила Захарова.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html

https://ria.ru/20250219/terakt-2000238443.html

https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html

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в мире, россия, алексей неижпапа, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, москва, киев, украина