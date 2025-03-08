https://ria.ru/20250308/zaharova-2003830141.html
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост - РИА Новости, 08.03.2025
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в беседе с РИА Новости угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:59:00+03:00
2025-03-08T16:59:00+03:00
2025-03-08T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в беседе с РИА Новости угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост.В субботу в интервью Guardian он заявил, что Киеве обсуждают третью операцию по атаке на мост. При этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу"."С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", — отметила Захарова.ВСУ регулярно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html
https://ria.ru/20250219/terakt-2000238443.html
https://ria.ru/20250114/most-1993732961.html
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В мире, Россия, Алексей Неижпапа, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Москва, Киев, Украина
Захарова ответила на угрозы ВМС Украины атаковать Крымский мост
Захарова с иронией ответила на угрозы ВМС Украины вновь атаковать Крымский мост
МОСКВА, 8 мар — РИА новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала в беседе с РИА Новости угрозы командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост.
В субботу в интервью Guardian он заявил, что Киеве обсуждают третью операцию по атаке на мост. При этом Неижпапа упомянул поговорку "Бог любит троицу".
"С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи", — отметила Захарова.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крымский мост и дважды устраивали там теракты. Первый произошел утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. Погибли четыре человека. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, их восстановили к декабрю.
В ночь на 17 июля 2023-го Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Получила повреждения автомобильная часть моста, двустороннее движение восстановили осенью.
Как отмечал президент Владимир Путин, взрывами на Крымском мосту Украина поставила себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.