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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 2.23 мск в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T03:49:00+03:00
2025-03-08T03:49:00+03:00
2025-03-08T03:57:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 2.23 мск в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в 21.54 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 02.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия временных ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда