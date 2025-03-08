https://ria.ru/20250308/volgograd-2003760108.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 2.23 мск в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T03:49:00+03:00

2025-03-08T03:49:00+03:00

2025-03-08T03:57:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 2.23 мск в аэропорту Волгограда, на запасной аэродром за это время ушел один самолет, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в 21.54 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Волгограда (Гумрак) в 02.23 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия временных ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Волгоград", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество