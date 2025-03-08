В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за сутки объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в субботу тревога уже звучала в указанном регионе, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, тревогу вновь объявили в 22.33 мск.
Кроме того, тревога продолжает звучат более двух часов в Полтавской и Сумкой областях, более часа - в Днепропетровской и Черкасской областях, около получаса - в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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