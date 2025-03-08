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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 08.03.2025 (обновлено: 16:13 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/ukraina-2003824245.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.03.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:56:00+03:00
2025-03-08T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 15.53 мск. В Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала пятью минутами ранее. При этом в Сумской, Харьковской и Николаевской областях сигнал тревоги продолжает звучать уже около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

© Fotolia / кosmoosКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Fotolia / кosmoos
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 15.53 мск. В Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала пятью минутами ранее. При этом в Сумской, Харьковской и Николаевской областях сигнал тревоги продолжает звучать уже около часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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