https://ria.ru/20250308/ukraina-2003824245.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.03.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T15:56:00+03:00

2025-03-08T15:56:00+03:00

2025-03-08T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога в столице и Киевской области была объявлена в 15.53 мск. В Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала пятью минутами ранее. При этом в Сумской, Харьковской и Николаевской областях сигнал тревоги продолжает звучать уже около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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