Рейтинг@Mail.ru
Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html
Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске
Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске - РИА Новости, 08.03.2025
Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске
Американский президент Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC, его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:51:00+03:00
2025-03-08T22:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81fa921a02a39940a9ec1d37e47db3fd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC, его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.Один из репортеров задал Трампу вопрос, была ли стычка между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. На это американский лидер ответил отрицательно, обвинив журналиста в желании раздуть сенсацию.Попытки начать спор Трамп прервал вопросом о том, какое издание представляет репортер, и на ответ об NBC лишь махнул рукой."Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC", — добавил президент США.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.
https://ria.ru/20250308/konflikt-2003841486.html
https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003108336_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_31cb63338cb0ea048de0c156b98575f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио
Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске

Трамп резко прервал журналиста после вопроса об отношениях Маска и Рубио

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC, его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.
Один из репортеров задал Трампу вопрос, была ли стычка между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. На это американский лидер ответил отрицательно, обвинив журналиста в желании раздуть сенсацию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России
Вчера, 18:56
Попытки начать спор Трамп прервал вопросом о том, какое издание представляет репортер, и на ответ об NBC лишь махнул рукой.
"Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC", — добавил президент США.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.
NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
СМИ: союзники США забили тревогу из-за позиции Трампа по России
Вчера, 21:43
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала