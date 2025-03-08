https://ria.ru/20250308/trump-2003858580.html

Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске

Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске - РИА Новости, 08.03.2025

Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о Маске

Американский президент Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC, его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T22:51:00+03:00

2025-03-08T22:51:00+03:00

2025-03-08T22:51:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

марко рубио

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп прервал журналиста телеканала NBC, его слова приводит бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.Один из репортеров задал Трампу вопрос, была ли стычка между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. На это американский лидер ответил отрицательно, обвинив журналиста в желании раздуть сенсацию.Попытки начать спор Трамп прервал вопросом о том, какое издание представляет репортер, и на ответ об NBC лишь махнул рукой."Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC", — добавил президент США.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на заседании кабинета министров Рубио якобы вступил в ожесточенный спор с Маском из-за предложений последнего о сокращении штата госдепартамента. По данным издания, госсекретарь пришел в ярость от того, что ему пришлось "выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире", и подчеркнул, что уже уволил более 1,5 тысячи сотрудников в обмен на денежную компенсацию.NYT утверждает, что конфликт между Рубио и Маском — не первый эпизод напряженности внутри новой администрации. Ранее глава DOGE также повздорил с министром транспорта Шоном Даффи после того, как команда Маска предложила уволить ряд авиадиспетчеров на фоне расследования серии авиакатастроф. По информации издания, растущее число жалоб на Маска привлекло внимание президента, который дал понять, что DOGE продолжит работу, но его полномочия будут несколько ограничены — ведомство сможет лишь давать рекомендации, а право принятия окончательных решений останется за министрами.

https://ria.ru/20250308/konflikt-2003841486.html

https://ria.ru/20250308/trevoga-2003855420.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио