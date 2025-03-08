https://ria.ru/20250308/transport-2003792323.html

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 08.03.2025

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:46:00+03:00

2025-03-08T11:46:00+03:00

2025-03-08T11:46:00+03:00

севастополь

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100204/06/1002040674_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_84371053869799959dfd3e20810b9f9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, где добавляется, что рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

https://ria.ru/20241114/kasatka-1983835519.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, происшествия