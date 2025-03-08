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Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 08.03.2025
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11:46 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/transport-2003792323.html
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 08.03.2025
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:46:00+03:00
2025-03-08T11:46:00+03:00
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, где добавляется, что рейд закрыт. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПаром в городе Севастополе
Паром в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Паром в городе Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу, рейд закрыт, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, где добавляется, что рейд закрыт.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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