https://ria.ru/20250308/tramp-2003762290.html
"Очень нехороший знак": в США оценили слова Трампа о России
"Очень нехороший знак": в США оценили слова Трампа о России - РИА Новости, 08.03.2025
"Очень нехороший знак": в США оценили слова Трампа о России
Слова президента США Дональда Трампа о том, что с Россией проще договориться, чем с Украиной, стали предвестником проблем для Киева, заявил полковник... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T05:32:00+03:00
2025-03-08T05:32:00+03:00
2025-03-08T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что с Россией проще договориться, чем с Украиной, стали предвестником проблем для Киева, заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Терпение Трампа на исходе. Когда он открыто говорит, что с Украиной работать сложнее, чем с Россией, это очень нехороший знак для Киева", — сказал аналитик.Эксперт также отметил, что Владимир Зеленский раз за разом нарушал договоренности с США, которые сам же и предлагал, например, сорвал подписание сделки по редкоземельным металлам."Теперь совершенно понятно, что США не видят в Украине партнера, которому можно доверять", —заключил Дэвис.Портал Axios сообщил, что 12 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Вашингтона и Киева для обсуждения возможного прекращения огня. Кроме того, стороны рассмотрят возможность заключения сделки по добыче редкоземельных металлов. На встрече не будут присутствовать Трамп и Зеленский.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дэниел дэвис, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Очень нехороший знак": в США оценили слова Трампа о России
Аналитик Дэвис: США больше не видят в Украине надежного партнера