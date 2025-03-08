https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003832628.html

Спецоперация, 8 марта: ВС России освободили три села в Курской области

Спецоперация, 8 марта: ВС России освободили три села в Курской области - РИА Новости, 08.03.2025

Спецоперация, 8 марта: ВС России освободили три села в Курской области

Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, около 10 тысяч украинских солдат оказались под... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:31:00+03:00

2025-03-08T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, около 10 тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения, ВСУ потеряли за сутки до 1300 военных и танк Leopard. ВС РФ освободили три села в Курской области Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Marder" производства Германии, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. ВСУ потеряли за сутки до 1300 военных и танк Leopard Потери украинских войск за сутки составили до 1300 человек и немецкий танк Leopard, следует из сводки Минобороны РФ. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 178 дронов. ПВО сбила 35 БПЛА над территорией России Российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три – над Брянской областью и по одному – над Ленинградской и Ярославской областями. С 13.30 до 14.00 мск были сбиты четыре БПЛА над территорией Воронежской области. 10 тысяч солдат ВСУ под угрозой окружения в Курской области Десять тысяч военнослужащих ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области после прекращения передачи разведданных от США, утверждает газета Telegraph. Как сообщил газете неназванный военнослужащий ВСУ, украинское командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь. Telegraph пишет, что ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ в Курской области надвое, добившись огневого контроля над единственной доступной ВСУ трассой, обеспечивающей логистику украинской группировки в российской Судже. Как пишет Telegraph, ухудшению положения ВСУ способствовала остановка передачи разведданных от США, объявленная ранее: "ослепшие" ВСУ не смогли предвидеть подготовку ударов ВС РФ. Как заявил Telegraph неназванный офицер украинской разведки, прекращение передачи разведданных привело к ее "полному блэкауту". Как заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин, украинские войска на суджанском направлении в Курской области лишись возможности для ротации, до замыкания группировки противника в "котел" остались считанные километры - не многим более десяти. Поврежден резервуар на НПЗ в Ленобласти после удара дрона Два беспилотника уничтожены при отражении атаки на завод КИНЕФ в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", - написал Дрозденко в Telegram-канале. США продолжают передавать Киеву разведданные для обороны США продолжают передавать Киеву разведданные для проведения оборонительных операций, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. В то же время, как отмечает телеканал, США действительно приостановили передачу Киеву информации, которая помогала ВСУ проводить наступательные операции, равно как и данных ЦРУ и ФБР. Однако, по словам источника Fox News, пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250308/poteri-2003820723.html

https://ria.ru/20250308/zelenskiy-2003830835.html

https://ria.ru/20250308/analitik-2003797357.html

https://ria.ru/20250308/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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