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ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины - РИА Новости, 08.03.2025
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13:35 08.03.2025 (обновлено: 13:48 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003804098.html
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины - РИА Новости, 08.03.2025
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:35:00+03:00
2025-03-08T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, США
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины

МО: ВС РФ поразили работающий на ВПК Украины объект энергетики и склады БПЛА

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияСША
 
 
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