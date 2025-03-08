https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003804098.html

ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины

ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины - РИА Новости, 08.03.2025

ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:35:00+03:00

2025-03-08T13:35:00+03:00

2025-03-08T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, сша