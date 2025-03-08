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ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины - РИА Новости, 08.03.2025
ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:35:00+03:00
2025-03-08T13:35:00+03:00
2025-03-08T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины и цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России поразили объект энергетики, работающий на ВПК Украины
МО: ВС РФ поразили работающий на ВПК Украины объект энергетики и склады БПЛА