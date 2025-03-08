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Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину

Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину - РИА Новости, 08.03.2025

Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину

Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:51:00+03:00

2025-03-08T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ."Группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — говорится в публикации.Собеседник газеты не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину. "Никого не осталось", — подчеркнул источник. По данным издания, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников. Как рассказали двое неназванных украинских военных, для развертывания их систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

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https://ria.ru/20250307/ukraina-2003627668.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

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в мире, технологии, сша, украина, киев, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)