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Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину - РИА Новости, 08.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 08.03.2025 (обновлено: 09:59 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html
Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину
Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину - РИА Новости, 08.03.2025
Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину
Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:51:00+03:00
2025-03-08T09:59:00+03:00
в мире
технологии
сша
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дональд трамп
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ."Группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — говорится в публикации.Собеседник газеты не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину. "Никого не осталось", — подчеркнул источник. По данным издания, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников. Как рассказали двое неназванных украинских военных, для развертывания их систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003388174.html
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в мире, технологии, сша, украина, киев, дональд трамп, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Технологии, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Западные специалисты, занимавшиеся данными спутников, покинули Украину

Time: западные специалисты, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Западные специалисты, занимавшиеся данными со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к Генштабу ВСУ.
"Группа западных "партнеров", которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехала", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Украина на 80 процентов зависела от разведданных союзников, пишут СМИ
6 марта, 13:20

В пятницу издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к спутниковым снимкам. Издание Breaking Defense подтвердило, что Национальное агентство геопространственной разведки США приостановило доступ к ним для Киева.

Собеседник газеты не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину.
Спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Bloomberg узнало, как на Украине готовятся к возможному отключению Starlink
7 марта, 14:17
"Никого не осталось", — подчеркнул источник.
По данным издания, некоторые европейские разведывательные агентства вызвались "заполнить брешь" в контексте работы с данными со спутников. Как рассказали двое неназванных украинских военных, для развертывания их систем потребуется время и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности американской разведки.
На этой неделе западные СМИ сообщили, что США прекратили обмениваться с Украиной разведданными, это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом Вашингтон заблокировал и для своих союзников возможность делиться данными разведки с Киевом.
Кроме того, США приостановили поставки на Украину всех видов военной помощи. Как заявили в Пентагоне, такой приказ вступил в силу с 02:00 мск 4 марта. По информации телеканала Fox News, это продлится до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСШАУкраинаКиевДональд ТрампМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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