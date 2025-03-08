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Словацкая партия выступила против антироссийских санкций - РИА Новости, 08.03.2025
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20:31 08.03.2025 (обновлено: 20:38 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/slovakiya-2003851544.html
Словацкая партия выступила против антироссийских санкций
Словацкая партия выступила против антироссийских санкций - РИА Новости, 08.03.2025
Словацкая партия выступила против антироссийских санкций
Словацкая национальная партия (SNS), входящая в правительственную коалицию, внесет в парламент резолюцию, которая отвергает санкции против России, поскольку они РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:31:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Словацкая национальная партия (SNS), входящая в правительственную коалицию, внесет в парламент резолюцию, которая отвергает санкции против России, поскольку они вредят республике, сообщили в политическом объединении. "Санкционная политика против России имеет серьезное негативное влияние на словацкую экономику, промышленность и уровень жизни населения. Поэтому SNS предлагает на ближайшее заседание парламента Словакии резолюцию, которой отвергает введение и дальнейшее расширение санкционных мер, вредящих экономическим интересам Словакии", - говорится в заявлении партии, распространенном в субботу. В партии заявили, что считают санкционную политику неэффективной, а дальнейшие ограничения в сфере торговли и энергетики могут привести к росту цен на стратегическое сырье, что окажет влияние на предпринимательскую среду Словакии. "SNS призывает правительство внимательно проанализировать влияние санкционных мер и защитить словацкие экономические интересы", - заключили в партии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html
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россия, словакия, москва, владимир путин, в мире
Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, В мире
Словацкая партия выступила против антироссийских санкций

Словацкая партия внесет в парламент резолюцию, отвергающую санкции против России

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Словацкая национальная партия (SNS), входящая в правительственную коалицию, внесет в парламент резолюцию, которая отвергает санкции против России, поскольку они вредят республике, сообщили в политическом объединении.
«
"Санкционная политика против России имеет серьезное негативное влияние на словацкую экономику, промышленность и уровень жизни населения. Поэтому SNS предлагает на ближайшее заседание парламента Словакии резолюцию, которой отвергает введение и дальнейшее расширение санкционных мер, вредящих экономическим интересам Словакии", - говорится в заявлении партии, распространенном в субботу.
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В партии заявили, что считают санкционную политику неэффективной, а дальнейшие ограничения в сфере торговли и энергетики могут привести к росту цен на стратегическое сырье, что окажет влияние на предпринимательскую среду Словакии.
«
"SNS призывает правительство внимательно проанализировать влияние санкционных мер и защитить словацкие экономические интересы", - заключили в партии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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