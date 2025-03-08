Рейтинг@Mail.ru
Скворцы вернулись в Москву раньше времени - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:17 08.03.2025 (обновлено: 12:40 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/skvortsy-2003782665.html
Скворцы вернулись в Москву раньше времени
Скворцы вернулись в Москву раньше времени - РИА Новости, 08.03.2025
Скворцы вернулись в Москву раньше времени
Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:17:00+03:00
2025-03-08T12:40:00+03:00
хорошие новости
москва
тинао
европа
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564878199_0:404:2402:1755_1920x0_80_0_0_cc15722c3723f5e8812897dc730c6714.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале."Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу. &lt;…&gt; Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше", — говорится в релизе.Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже."В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами, — уточнили в департаменте.Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки.
https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html
https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html
москва
тинао
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564878199_0:32:2402:1834_1920x0_80_0_0_49b06083d023c454c8fc448c10fec100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тинао, европа, общество
Хорошие новости, Москва, ТиНАО, Европа, Общество
Скворцы вернулись в Москву раньше времени

Депприроды: скворцы вернулись в Москву после зимовки на юге раньше времени

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСкворец
Скворец - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Скворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
"Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу. <…> Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше", — говорится в релизе.
Малая поганка в парке Горького - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В парке Горького заметили редкую для Москвы водоплавающую птицу
19 февраля, 15:47
Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже.
"В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами, — уточнили в департаменте.
Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки.
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Вчера, 11:40
 
Хорошие новостиМоскваТиНАОЕвропаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала