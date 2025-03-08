https://ria.ru/20250308/skvortsy-2003782665.html

Скворцы вернулись в Москву раньше времени

Скворцы вернулись в Москву раньше времени - РИА Новости, 08.03.2025

Скворцы вернулись в Москву раньше времени

Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T10:17:00+03:00

2025-03-08T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале."Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу. <…> Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше", — говорится в релизе.Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже."В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами, — уточнили в департаменте.Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки.

https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, тинао, европа, общество