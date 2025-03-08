https://ria.ru/20250308/skvortsy-2003782665.html
Скворцы вернулись в Москву раньше времени
Скворцы вернулись в Москву раньше времени - РИА Новости, 08.03.2025
Скворцы вернулись в Москву раньше времени
Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:17:00+03:00
2025-03-08T10:17:00+03:00
2025-03-08T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале."Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу. <…> Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше", — говорится в релизе.Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже."В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами, — уточнили в департаменте.Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки.
https://ria.ru/20250219/ptitsa-2000316343.html
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Скворцы вернулись в Москву раньше времени
Депприроды: скворцы вернулись в Москву после зимовки на юге раньше времени
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Скворцы вернулись в Москву раньше времени, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале
.
"Наши друзья-бердвотчеры заметили вестников весны на Красной Пресне, в Тушине, Филях и ТиНАО. Можно уже говорить о массовом возвращении популяции в столицу. <…> Обычно скворцы возвращаются с юга в двадцатых числах марта. Однако в этом году фенологическая весна наступила раньше", — говорится в релизе.
Первыми прилетают самцы и ищут места для гнезд: скворечники или дупла. Самки присоединяются к ним чуть позже.
"В Южной Европе скворцы ведут оседлый образ жизни, но в более северных регионах, включая Москву, являются перелетными птицами, — уточнили в департаменте.
Ежегодно они мигрируют на юг Европы или север Африки.