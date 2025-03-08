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"Ни о чем не жалею". Почему Лондон так и не смог посадить суперагента КГБ - РИА Новости, 08.03.2025
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09:05 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/shpion-2003682499.html
"Ни о чем не жалею". Почему Лондон так и не смог посадить суперагента КГБ
"Ни о чем не жалею". Почему Лондон так и не смог посадить суперагента КГБ - РИА Новости, 08.03.2025
"Ни о чем не жалею". Почему Лондон так и не смог посадить суперагента КГБ
В 1999 году британские газеты заполонили фотографии, казалось бы, обычной английской бабушки. Однако за непримечательной внешностью скрывалась советская... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:05:00+03:00
2025-03-08T09:05:00+03:00
лондон
россия
великобритания
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В 1999 году британские газеты заполонили фотографии, казалось бы, обычной английской бабушки. Однако за непримечательной внешностью скрывалась советская разведчица, передававшая в течение 40 лет секретные документы, в числе которых были бумаги и по ядерному проекту королевства.Код "Красный"Толпы журналистов осаждали тогда дом 87-летней женщины Мелиты Норвуд, когда из-за предательства советского офицера стало доподлинно известно о ее связях с советской разведкой.Большого интервью у репортеров не получилось: "Я ни о чем не жалею и снова без колебаний бы поступила так же", — отрезала 87-летняя женщина.У ошарашенных журналистов вытянулись лица. А Мелита Норвуд спокойно, с чувством собственного достоинства удалилась в свой дом, захлопнув за собой дверь.У этой женщины был железный внутренний стержень: она до конца жизни осталась убежденной коммунисткой.Про ее историю жизни сняли фильм "Код „Красный“" режиссера Тревора Нанна, но в нем нет главного - идеи, ради которой Мелита Норвуд начала сотрудничать с советской разведкой. В фильме все подается под соусом абстрактной любовью к миру и ужасом перед ядерной войной.Обожала ЛенинаЕе политические взгляды начали формироваться еще в юности. Родившаяся в семье латышского политэмигранта Александра Зирниса, ярого убежденного социалиста, Мелита Норвуд обожала Россию и Ленина.С 19 лет девушка принимала активное участие в коммунистическом молодёжном движении, а позже стала членом компартии Великобритании.В 1935 году Мелита вышла замуж за Хилари Норвуда, учителя математики в школе. Он к тому времени был членом коммунистической партии и профсоюзным активистом.Агент "Хола"Вскоре его товарищ по партии Эндрю Ротштейн предложил кандидатуру Норвуд своим кураторам от советской разведки в качестве агента.Она им стала из идеологических соображений. Мелита была твердо убеждена – Советский Союз должен быть на равных с Западом.Девушка устроилась на работу в "Ассоциацию научных исследований цветных металлов", занимавшейся координацией работы учёных и частных фирм в сфере сплавов и высоких технологий. Компания была причастна и к сфере разработки ядерного оружия.Почти сорок лет агент "Хола" – кодовое имя Мелиты Норвуд, передавала копии секретных документов, которые она делала на рабочем месте маленьким фотоаппаратом.На должности секретаря она имела доступ к секретным материалам, в том числе по ядерному проекту.В 1958 году закрытым указом ее наградили орденом Красного Знамени.С советской разведкой сотрудничество продолжалось до 1971 года, после было прекращено. Агент "Хола" приблизилась к пенсионному возрасту и уже ничем не могла помочь своим товарищам из СССР.Разоблачение суперагента"Я думала, что мне это сошло с рук", — признавалась "Хола" после разоблачения, и у нее были весомые основания так думать.После завершения работы с советскими спецслужбами больше четверти века ее никто не беспокоил.Хотя она была на "карандаше" у британских контрразведчиков еще с конца тридцатых, никаких доказательств те собрать не смогли.И все же агента "Хола" раскрыли благодаря предательству. На запад эмигрировал бывший архивариус КГБ Василий Митрохин, прихвативший с собой копии секретных документов из архива этой организации.Копаясь в них, англичане и нашли информацию по Мелите Норвуд.Судить 87-летнюю "красную бабушку" власти не сочли возможным, а разразившийся шпионский скандал постарались поскорее замять – слишком уж явной была халатность, допущенная в отношении агента "Холы" британскими спецслужбами.Последние годы Мелита Норвуд спокойно жила в своём небольшом доме, купленном ею вместе с мужем почти полвека назад. Получала небольшую пенсию, выращивала цветы и варила джемы.Но по-прежнему читала любимую коммунистическую газету "Морнинг стар" и оставалась верна своим убеждениям.
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РИА Новости
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лондон, россия, великобритания
Лондон, Россия, Великобритания

"Ни о чем не жалею". Почему Лондон так и не смог посадить суперагента КГБ

© Getty Images / Michael Stephens - PA ImagesМелита Норвуд
Мелита Норвуд - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / Michael Stephens - PA Images
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В 1999 году британские газеты заполонили фотографии, казалось бы, обычной английской бабушки. Однако за непримечательной внешностью скрывалась советская разведчица, передававшая в течение 40 лет секретные документы, в числе которых были бумаги и по ядерному проекту королевства.

Код "Красный"

Толпы журналистов осаждали тогда дом 87-летней женщины Мелиты Норвуд, когда из-за предательства советского офицера стало доподлинно известно о ее связях с советской разведкой.
Большого интервью у репортеров не получилось: "Я ни о чем не жалею и снова без колебаний бы поступила так же", — отрезала 87-летняя женщина.
© Getty Images / Tony Harris - PA ImagesМелита Норвуд
Мелита Норвуд - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Tony Harris - PA Images
Мелита Норвуд
У ошарашенных журналистов вытянулись лица. А Мелита Норвуд спокойно, с чувством собственного достоинства удалилась в свой дом, захлопнув за собой дверь.
У этой женщины был железный внутренний стержень: она до конца жизни осталась убежденной коммунисткой.
Про ее историю жизни сняли фильм "Код „Красный“" режиссера Тревора Нанна, но в нем нет главного - идеи, ради которой Мелита Норвуд начала сотрудничать с советской разведкой. В фильме все подается под соусом абстрактной любовью к миру и ужасом перед ядерной войной.
© Getty Images / Mike MarslandРежиссер Тревор Нанн
Режиссер Тревор Нанн - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Mike Marsland
Режиссер Тревор Нанн

Обожала Ленина

Ее политические взгляды начали формироваться еще в юности. Родившаяся в семье латышского политэмигранта Александра Зирниса, ярого убежденного социалиста, Мелита Норвуд обожала Россию и Ленина.
С 19 лет девушка принимала активное участие в коммунистическом молодёжном движении, а позже стала членом компартии Великобритании.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудники муниципального предприятия "Управление зелёного строительства" моют статую В. И. Ленина на площади Революции в канун 153-й годовщины его рождения, в Красноярске
Сотрудники муниципального предприятия Управление зелёного строительства моют статую В. И. Ленина на площади Революции в канун 153-й годовщины его рождения, в Красноярске - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудники муниципального предприятия "Управление зелёного строительства" моют статую В. И. Ленина на площади Революции в канун 153-й годовщины его рождения, в Красноярске
В 1935 году Мелита вышла замуж за Хилари Норвуда, учителя математики в школе. Он к тому времени был членом коммунистической партии и профсоюзным активистом.

Агент "Хола"

Вскоре его товарищ по партии Эндрю Ротштейн предложил кандидатуру Норвуд своим кураторам от советской разведки в качестве агента.
Она им стала из идеологических соображений. Мелита была твердо убеждена – Советский Союз должен быть на равных с Западом.
Девушка устроилась на работу в "Ассоциацию научных исследований цветных металлов", занимавшейся координацией работы учёных и частных фирм в сфере сплавов и высоких технологий. Компания была причастна и к сфере разработки ядерного оружия.
© Getty Images / Keystone-FranceКоммунистическая демонстрация на Трафальгарской площади, 1930-е гг.
Коммунистическая демонстрация на Трафальгарской площади, 1930-е гг. - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Keystone-France
Коммунистическая демонстрация на Трафальгарской площади, 1930-е гг.
Почти сорок лет агент "Хола" – кодовое имя Мелиты Норвуд, передавала копии секретных документов, которые она делала на рабочем месте маленьким фотоаппаратом.
На должности секретаря она имела доступ к секретным материалам, в том числе по ядерному проекту.
В 1958 году закрытым указом ее наградили орденом Красного Знамени.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОрден Красного Знамени
Орден Красного Знамени - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Орден Красного Знамени
С советской разведкой сотрудничество продолжалось до 1971 года, после было прекращено. Агент "Хола" приблизилась к пенсионному возрасту и уже ничем не могла помочь своим товарищам из СССР.

Разоблачение суперагента

"Я думала, что мне это сошло с рук", — признавалась "Хола" после разоблачения, и у нее были весомые основания так думать.
© AP PhotoМинистр продовольствия Великобритании Джон Левеллин и президент "Foreign Press Association" Эндрю Ротштейн
Министр продовольствия Великобритании Джон Левеллин и президент Foreign Press Association Эндрю Ротштейн - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo
Министр продовольствия Великобритании Джон Левеллин и президент "Foreign Press Association" Эндрю Ротштейн
После завершения работы с советскими спецслужбами больше четверти века ее никто не беспокоил.
Хотя она была на "карандаше" у британских контрразведчиков еще с конца тридцатых, никаких доказательств те собрать не смогли.
И все же агента "Хола" раскрыли благодаря предательству. На запад эмигрировал бывший архивариус КГБ Василий Митрохин, прихвативший с собой копии секретных документов из архива этой организации.
© Getty Images / James WhisenantВид на центр Лондона
Вид на центр Лондона - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / James Whisenant
Вид на центр Лондона
Копаясь в них, англичане и нашли информацию по Мелите Норвуд.
Судить 87-летнюю "красную бабушку" власти не сочли возможным, а разразившийся шпионский скандал постарались поскорее замять – слишком уж явной была халатность, допущенная в отношении агента "Холы" британскими спецслужбами.
© Trademark Films (2018)Кадр фильма "Код "Красный"
Кадр фильма Код Красный - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Trademark Films (2018)
Кадр фильма "Код "Красный"
Последние годы Мелита Норвуд спокойно жила в своём небольшом доме, купленном ею вместе с мужем почти полвека назад. Получала небольшую пенсию, выращивала цветы и варила джемы.
Но по-прежнему читала любимую коммунистическую газету "Морнинг стар" и оставалась верна своим убеждениям.
 
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