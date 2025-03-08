https://ria.ru/20250308/sevastopol-2003798141.html

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.03.2025

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:46:00+03:00

2025-03-08T12:46:00+03:00

2025-03-08T12:46:00+03:00

севастополь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40533/44/405334430_0:157:3077:1888_1920x0_80_0_0_115cb62c8e4042d822ad55fa5102bf7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, общество