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В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.03.2025
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:46:00+03:00
2025-03-08T12:46:00+03:00
2025-03-08T12:46:00+03:00
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили временно приостановленное движение катеров и паромов