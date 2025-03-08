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В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.03.2025
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12:46 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/sevastopol-2003798141.html
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.03.2025
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:46:00+03:00
2025-03-08T12:46:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе. "Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили временно приостановленное движение катеров и паромов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале.
Ранее в субботу сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе.
«
"Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.
 
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