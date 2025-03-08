https://ria.ru/20250308/serbija-2003805337.html

В парламенте Сербии заявили о притеснении Украиной национальных меньшинств

В парламенте Сербии заявили о притеснении Украиной национальных меньшинств - РИА Новости, 08.03.2025

В парламенте Сербии заявили о притеснении Украиной национальных меньшинств

Сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:44:00+03:00

2025-03-08T13:44:00+03:00

2025-03-08T13:44:00+03:00

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БЕЛГРАД, 8 мар - РИА Новости. Сербское и национальные меньшинства других народов на Украине лишены прав и подергаются гонениям со стороны властей, заявил РИА Новости председатель комитета Скупщины (парламента) Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич. Международная конференция "Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин" с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы открылась в субботу в Белграде. В форуме принимают участие два десятка депутатов Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний Германии, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений. "Прав национальных меньшинств на Украине просто не существует. Я сам являюсь ярким примером, так как был главой сербской диаспоры на Украине многие годы и создал там национальную организацию сербов. А в 2016 году СБУ начала процедуру и через суд, хотя меня никто ни о чем не спрашивал, запретила существование национальной организации сербов на Украине", - заявил сербский парламентарий в разговоре с агентством. По мнению Станоевича, мирные переговоры по конфликту на Украине должны начаться как можно скорее, но, "чтобы они начались, на столе у лидеров должна быть аргументация". Конференция в Белграде призвана создать эту аргументацию, потому что в Европе права человека и национальных меньшинств тоже "превыше всего". "В Сербии есть украинская диаспора и организации, они имеют право на свой язык, школы, образование, СМИ, что угодно, я это поддерживаю, как и все другие. Представьте себе, если бы мы здесь запретили существование национальной украинской организации или любой другой. Это случились с нами, сербами, на Украине, но, живя там, я очень много общался с местными венграми, словаками, русинами и другими - и они в тех же самых условиях, как и мы, притом мы являлись экзотической диаспорой <…>, а они более крупные диаспоры и точно так же угнетаются и не имеют прав", - отметил Станоевич. Он уточнил, что участники конференции как раз представляют народы, живущие на Украине. Организаторы в материалах к конференции подчеркнули, что представители многих европейских стран и народов исторически селились на территории Украины, способствуя ее развитию и культурному богатству, и "пришло время этим общинам высказаться".

https://ria.ru/20250227/tramp-2002004676.html

https://ria.ru/20250217/serbija-1999814582.html

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украина, сербия, европа, европарламент, служба безопасности украины, в мире