https://ria.ru/20250308/saratov-2003757266.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты в 02.00 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T02:24:00+03:00

2025-03-08T02:24:00+03:00

2025-03-08T02:29:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939314983_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_485acef45d2c14055631ec469b9201ac.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты в 02.00 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 22.30 мск пятницы в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 02.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество