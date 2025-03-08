https://ria.ru/20250308/saratov-2003757266.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты в 02.00 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T02:24:00+03:00
2025-03-08T02:24:00+03:00
2025-03-08T02:29:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939314983_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_485acef45d2c14055631ec469b9201ac.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты в 02.00 мск, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены в 22.30 мск пятницы в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В аэропорту Саратов (Гагарин) в 02.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939314983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb68ef3b86056e8fdaf8c1afc42ddcee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова