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В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ

В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025

В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T14:27:00+03:00

2025-03-08T14:27:00+03:00

2025-03-08T14:32:00+03:00

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воронежская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."Восьмого марта с 13.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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воронежская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)