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В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ
В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.03.2025
В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:27:00+03:00
2025-03-08T14:27:00+03:00
2025-03-08T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России."Восьмого марта с 13.30 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила четыре украинских БПЛА над Воронежской областью