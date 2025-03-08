https://ria.ru/20250308/proizvodstvo-2003797814.html
Ликсутов: в Москве фабрики увеличили производство мебели на 25 процентов
Ликсутов: в Москве фабрики увеличили производство мебели на 25 процентов - РИА Новости, 08.03.2025
Ликсутов: в Москве фабрики увеличили производство мебели на 25 процентов
По итогам января текущего года в Москве фабрики на четверть увеличили производство диванов, кресел, столов, стульев и прочей домашней, офисной и медицинской... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:00:00+03:00
2025-03-08T13:00:00+03:00
2025-03-08T13:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
мебель
производство
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По итогам января текущего года в Москве фабрики на четверть увеличили производство диванов, кресел, столов, стульев и прочей домашней, офисной и медицинской мебели по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В Москве более 140 компаний изготавливают мебельные изделия для кухонь, спален, гостиных, а также офисов, медицинских и других социальных учреждений. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город вкладывается в развитие мебельных фабрик, что позволяет им расширять ассортимент, увеличивать производство и объемы отгрузки, закрывая потребности рынка. Так, в январе 2025-го промышленники нарастили выпуск мебели в городе на 25 процентов", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что при поддержке властей города в январе 2025 года более чем в 2,3 раза увеличилось производство мебели для сидения с металлическим каркасом, почти на 8% процентов – с деревянным, изготовление матрасов увеличилось на 8,7%, производство деревянной мебели для ванных комнат возросло в 2,7 раза."Мебельные фабрики заполняют рынок качественной продукцией, отвечают потребностям времени и превосходят ожидания потребителей. Спрос на их изделия уверенно растет, что подтверждается объемом отгрузки. В январе 2025 года поставка заказчикам увеличилась почти в 3,3 раза, превысив 3,9 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.В департаменте отметили, что для строительства новых производственных комплексов в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) власти Москвы предоставили компании "Илкон" в аренду два земельных участка в Косино-Ухтомском районе на востоке города, один из которых по льготной ставке 1 рубль в год.На первом участке площадью более двух гектаров уже окончено возведение мебельной фабрики площадью более 13 тысяч "квадратов". После ввода объекта в эксплуатацию трудоустроиться на предприятие смогут порядка 350 человек.По словам председателя Совета директоров компании Ильи Кондратьева, Москва активно поддерживает и дает возможность развиваться промышленным предприятиям. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые отчисления в столичный бюджет.Кроме того, фабрика мебели "8 Марта" в прошлом году выпустила около 13 тысяч изделий и представила пять новых линеек диванов, две столовых группы с каменными и деревянными столешницами, а также несколько видов малой корпусной мебели. Предприятие также активно модернизирует площадку.Ранее Ликсутов сообщил, что один из ведущих отечественных производителей микроэлектроники "Микрон", которому с 2015 года присвоен статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", зарегистрировал семь объектов интеллектуальной собственности в прошлом году.
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https://ria.ru/20250306/moskva-2003484001.html
https://ria.ru/20250306/razrabotki-2003439538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, мебель, производство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Мебель, Производство
Ликсутов: в Москве фабрики увеличили производство мебели на 25 процентов
Ликсутов: столичные мебельные фабрики нарастили производство на 25 процентов
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. По итогам января текущего года в Москве фабрики на четверть увеличили производство диванов, кресел, столов, стульев и прочей домашней, офисной и медицинской мебели по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В Москве
более 140 компаний изготавливают мебельные изделия для кухонь, спален, гостиных, а также офисов, медицинских и других социальных учреждений. По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина
город вкладывается в развитие мебельных фабрик, что позволяет им расширять ассортимент, увеличивать производство и объемы отгрузки, закрывая потребности рынка. Так, в январе 2025-го промышленники нарастили выпуск мебели в городе на 25 процентов", – сказал Ликсутов
, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что при поддержке властей города в январе 2025 года более чем в 2,3 раза увеличилось производство мебели для сидения с металлическим каркасом, почти на 8% процентов – с деревянным, изготовление матрасов увеличилось на 8,7%, производство деревянной мебели для ванных комнат возросло в 2,7 раза.
"Мебельные фабрики заполняют рынок качественной продукцией, отвечают потребностям времени и превосходят ожидания потребителей. Спрос на их изделия уверенно растет, что подтверждается объемом отгрузки. В январе 2025 года поставка заказчикам увеличилась почти в 3,3 раза, превысив 3,9 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
В департаменте отметили, что для строительства новых производственных комплексов в рамках Масштабных инвестиционных проектов (МаИП) власти Москвы предоставили компании "Илкон" в аренду два земельных участка в Косино-Ухтомском районе на востоке города, один из которых по льготной ставке 1 рубль в год.
На первом участке площадью более двух гектаров уже окончено возведение мебельной фабрики площадью более 13 тысяч "квадратов". После ввода объекта в эксплуатацию трудоустроиться на предприятие смогут порядка 350 человек.
По словам председателя Совета директоров компании Ильи Кондратьева, Москва активно поддерживает и дает возможность развиваться промышленным предприятиям. Это позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать налоговые отчисления в столичный бюджет.
Кроме того, фабрика мебели "8 Марта" в прошлом году выпустила около 13 тысяч изделий и представила пять новых линеек диванов, две столовых группы с каменными и деревянными столешницами, а также несколько видов малой корпусной мебели. Предприятие также активно модернизирует площадку.
Ранее Ликсутов сообщил, что один из ведущих отечественных производителей микроэлектроники "Микрон", которому с 2015 года присвоен статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", зарегистрировал семь объектов интеллектуальной собственности в прошлом году.