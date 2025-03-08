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В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке

В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке - РИА Новости, 08.03.2025

В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке

Три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T22:36:00+03:00

2025-03-08T22:36:00+03:00

2025-03-08T22:39:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

махачкала

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратных метрах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.

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2025

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, махачкала, россия