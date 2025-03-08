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В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке - РИА Новости, 08.03.2025
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22:36 08.03.2025 (обновлено: 22:39 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pozhar-2003857877.html
В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке
В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке - РИА Новости, 08.03.2025
В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке
Три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T22:36:00+03:00
2025-03-08T22:39:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
махачкала
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратных метрах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, махачкала, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Махачкала, Россия
В Махачкале вспыхнул пожар в ангарах на рынке

МЧС: огонь с трех ангаров на Куядинском рынке в Махачкале перекинулся на здание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три одноэтажных ангара горят на Куядинском рынке в Дагестане на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"На Куядинском рынке горят три одноэтажных ангара на 400 квадратных метрах. Существует угроза распространения пламени на соседнее четырехэтажное здание", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанМахачкалаРоссия
 
 
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