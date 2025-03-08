Подводный бой на ножах: что спасло Хрущева от неминуемой гибели
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В 1957 году в нескольких милях от Портсмута в Чичестерской бухте обнаружили жуткую находку: на берег вынесло труп без головы и рук, облаченный в водолазный костюм фирмы "Пирелли". Только по шраму на колене и снаряжению удалось выяснить, что тело принадлежит Лайонелу Крэббу, боевому пловцу британского Королевского флота. Таков финал удивительной истории, произошедшей во время официального визита Никиты Хрущева в Великобританию на крейсере "Орджоникидзе".
Человек-лягушка
Лайонел Крэбб был весьма известной личностью в Англии. Боевой пловец Королевских ВМС, выполнявший также задания разведывательной службы Ми-6, частенько появлялся на страницах газет.
Во время Второй мировой войны Крэбб служил на флоте, где обезвреживал итальянские магнитные мины, которые вражеские ныряльщики устанавливали на корпуса кораблей союзников.
© Getty Images / Royal Navy / Coote, R G G (Lt)Боевой пловец Королевского ВМФ Великобритании и разведывательной службы MI6 Лайонел Крэбб
Боевой пловец Королевского ВМФ Великобритании и разведывательной службы MI6 Лайонел Крэбб
За свою службу Крэбба наградили медалью Георга и представили к званию лейтенант-коммандера, позднее он стал кавалером Ордена Британской империи.
После демобилизации водолаз занимался исследованием затонувших кораблей, также привлекался к различным спасательным операциям.
В марте 1955 года Крэбба отправили на пенсию по возрасту, однако через год его рекрутировала разведывательная служба Ми-6, как оказалось, для последнего своего задания.
Крейсер "Орджоникидзе" и визит Хрущева
Связано оно было с визитом в страну советской делегации во главе с Никитой Хрущевым на крейсере "Орджоникидзе".
© Getty Images / MirrorpixКрейсер ВМФ СССР "Орджоникидзе" прибывает в Портсмут. Апрель 1956 года
© Getty Images / Mirrorpix
Крейсер ВМФ СССР "Орджоникидзе" прибывает в Портсмут. Апрель 1956 года
Вместе с Генсеком к берегам Альбиона прибыли председатель Совета министров СССР Николай Булганин, академик Игорь Курчатов, авиаконструктор Андрей Туполев.
Восемнадцатого апреля 1956-го в Портсмут вошел крейсер "Орджоникидзе" — на тот момент чудо техники, и делегация ступила на английскую землю.
Конечно, спецслужбы Великобритании не могли обойти визит своим пристальным вниманием.
© Getty Images / BettmannЛайонел Крэбб готовится к погружению
© Getty Images / Bettmann
Лайонел Крэбб готовится к погружению
И 19 апреля к крейсеру скрытно поплыл лучший британский ныряльщик Лайонел Крэбб. По версии англичан, он был должен провести разведку нового быстроходного корабля: чем начинен, что за винты.
Однако не нужно исключать и версию о диверсии, уж слишком "жирная дичь" была на прицеле. Помимо первых лиц, на борту корабля находились люди, непосредственно ковавшие оборонный щит СССР.
При гибели корабля и экипажа по Москве был бы нанесен мощный удар, а риторика западных стран в те времена была очень агрессивной, и процветания СССР в капиталистическом мире никто не желал.
Легкий крейсер "Орджоникидзе"
Удар кинжалом или винт корабля
О том, что на самом деле произошло под бортом крейсера, сейчас говорить сложно из-за давности событий.
В ноябре 2007 года BBC и The Daily Mirror сообщили: Крэбба ликвидировал бывший советский боевой пловец Эдуард Кольцов, охранявший корабль. Находясь на боевом дежурстве под водой, он заметил, как какой-то водолаз крепит к крейсеру магнитную мину.
© Getty Images / FolbНиколай Булганин и Никита Хрущев на палубе крейсера "Орджоникидзе" в Портсмуте
© Getty Images / Folb
Николай Булганин и Никита Хрущев на палубе крейсера "Орджоникидзе" в Портсмуте
У Кольцова при себе из оружия был только кинжал, им он и нанес Крэббу несколько ударов, один из которых оказался смертельным.
Со слов Кольцова, он входил в оперативное подразделение ГРУ "Барракуда".
В интервью западным СМИ Кольцов показал кинжал, который он якобы использовал в ту ночь. На момент встречи с корреспондентами ему было 74 года, и, по его словам, он хотел очистить свою совесть, рассказав, что именно произошло с английским пловцом.
Данная версия событий имеет ряд нестыковок, и ее подвергают критике многие историки.
© Getty Images / Hulton Archive/KeystoneБоевой пловец Королевского ВМФ Великобритании и разведывательной службы MI6 Лайонел Крэбб
© Getty Images / Hulton Archive/Keystone
Боевой пловец Королевского ВМФ Великобритании и разведывательной службы MI6 Лайонел Крэбб
Например, известный писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов утверждает в беседе с корреспондентами "Комсомольской правды", что Кольцов обычный фантазер и подразделения ГРУ "Барракуда" в апреле 1956 года не существовало. Отряды боевых пловцов появились в СССР позже.
По мнению историка, Крэббу стало плохо с сердцем, либо подвело оборудование регенерационного костюма фирмы "Пирелли", и он задохнулся.
Впоследствии труп угодил под корпус какого-нибудь судна и попал под винты, которые в долю секунды его изуродовали.
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Н.А. Булганин (слева) и Н.С. Хрущев приветствуют балтийских моряков по возвращении из Англии на Родину
Впрочем, не столь важно, как погиб британский ныряльщик, важен сам факт враждебных действий по отношению к мирной советской делегации.
Одно дело, если у подводника был шпионский фотоаппарат, и совсем другое - мина, способная уничтожить не только крейсер, но и весь мир, потому как при атаке на первых лиц государства СССР справедливо мог нанести ядерный удар по Туманному Альбиону.
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