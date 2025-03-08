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Подводный бой на ножах: что спасло Хрущева от неминуемой гибели

Подводный бой на ножах: что спасло Хрущева от неминуемой гибели - РИА Новости, 08.03.2025

Подводный бой на ножах: что спасло Хрущева от неминуемой гибели

В 1957 году в нескольких милях от Портсмута в Чичестерской бухте обнаружили жуткую находку: на берег вынесло труп без головы и рук, облаченный в водолазный... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:13:00+03:00

2025-03-08T08:13:00+03:00

2025-03-08T08:13:00+03:00

ссср

портсмут

великобритания

никита хрущев

игорь курчатов

андрей туполев

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В 1957 году в нескольких милях от Портсмута в Чичестерской бухте обнаружили жуткую находку: на берег вынесло труп без головы и рук, облаченный в водолазный костюм фирмы "Пирелли". Только по шраму на колене и снаряжению удалось выяснить, что тело принадлежит Лайонелу Крэббу, боевому пловцу британского Королевского флота. Таков финал удивительной истории, произошедшей во время официального визита Никиты Хрущева в Великобританию на крейсере "Орджоникидзе".Человек-лягушкаЛайонел Крэбб был весьма известной личностью в Англии. Боевой пловец Королевских ВМС, выполнявший также задания разведывательной службы Ми-6, частенько появлялся на страницах газет.Во время Второй мировой войны Крэбб служил на флоте, где обезвреживал итальянские магнитные мины, которые вражеские ныряльщики устанавливали на корпуса кораблей союзников.За свою службу Крэбба наградили медалью Георга и представили к званию лейтенант-коммандера, позднее он стал кавалером Ордена Британской империи.После демобилизации водолаз занимался исследованием затонувших кораблей, также привлекался к различным спасательным операциям.В марте 1955 года Крэбба отправили на пенсию по возрасту, однако через год его рекрутировала разведывательная служба Ми-6, как оказалось, для последнего своего задания.Крейсер "Орджоникидзе" и визит ХрущеваСвязано оно было с визитом в страну советской делегации во главе с Никитой Хрущевым на крейсере "Орджоникидзе".Вместе с Генсеком к берегам Альбиона прибыли председатель Совета министров СССР Николай Булганин, академик Игорь Курчатов, авиаконструктор Андрей Туполев.Восемнадцатого апреля 1956-го в Портсмут вошел крейсер "Орджоникидзе" — на тот момент чудо техники, и делегация ступила на английскую землю.Конечно, спецслужбы Великобритании не могли обойти визит своим пристальным вниманием.И 19 апреля к крейсеру скрытно поплыл лучший британский ныряльщик Лайонел Крэбб. По версии англичан, он был должен провести разведку нового быстроходного корабля: чем начинен, что за винты.Однако не нужно исключать и версию о диверсии, уж слишком "жирная дичь" была на прицеле. Помимо первых лиц, на борту корабля находились люди, непосредственно ковавшие оборонный щит СССР.При гибели корабля и экипажа по Москве был бы нанесен мощный удар, а риторика западных стран в те времена была очень агрессивной, и процветания СССР в капиталистическом мире никто не желал.Удар кинжалом или винт корабляО том, что на самом деле произошло под бортом крейсера, сейчас говорить сложно из-за давности событий.В ноябре 2007 года BBC и The Daily Mirror сообщили: Крэбба ликвидировал бывший советский боевой пловец Эдуард Кольцов, охранявший корабль. Находясь на боевом дежурстве под водой, он заметил, как какой-то водолаз крепит к крейсеру магнитную мину.У Кольцова при себе из оружия был только кинжал, им он и нанес Крэббу несколько ударов, один из которых оказался смертельным.Со слов Кольцова, он входил в оперативное подразделение ГРУ "Барракуда".В интервью западным СМИ Кольцов показал кинжал, который он якобы использовал в ту ночь. На момент встречи с корреспондентами ему было 74 года, и, по его словам, он хотел очистить свою совесть, рассказав, что именно произошло с английским пловцом.Данная версия событий имеет ряд нестыковок, и ее подвергают критике многие историки.Например, известный писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов утверждает в беседе с корреспондентами "Комсомольской правды", что Кольцов обычный фантазер и подразделения ГРУ "Барракуда" в апреле 1956 года не существовало. Отряды боевых пловцов появились в СССР позже.По мнению историка, Крэббу стало плохо с сердцем, либо подвело оборудование регенерационного костюма фирмы "Пирелли", и он задохнулся.Впоследствии труп угодил под корпус какого-нибудь судна и попал под винты, которые в долю секунды его изуродовали.Впрочем, не столь важно, как погиб британский ныряльщик, важен сам факт враждебных действий по отношению к мирной советской делегации.Одно дело, если у подводника был шпионский фотоаппарат, и совсем другое - мина, способная уничтожить не только крейсер, но и весь мир, потому как при атаке на первых лиц государства СССР справедливо мог нанести ядерный удар по Туманному Альбиону.

https://ria.ru/20250306/stalin-2003433466.html

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ссср, портсмут , великобритания, никита хрущев, игорь курчатов, андрей туполев