https://ria.ru/20250308/pogoda-2003818130.html

Погода в Москве обновила температурный рекорд

Погода в Москве обновила температурный рекорд - РИА Новости, 08.03.2025

Погода в Москве обновила температурный рекорд

Температурный рекорд установлен в Москве, 8 марта 2025 года воздух на метеостанции ВДНХ в Москве прогрелся до плюс 10,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.03.2025

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общество

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россия

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Температурный рекорд установлен в Москве, 8 марта 2025 года воздух на метеостанции ВДНХ в Москве прогрелся до плюс 10,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве установлен температурный рекорд. В 14.00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ показывают плюс 10,1 градуса. Прежний рекорд для 8 марта 2020 года, когда было плюс 8,6 градуса побит", - рассказал Тишковец.

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