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Погода в Москве обновила температурный рекорд
Погода в Москве обновила температурный рекорд - РИА Новости, 08.03.2025
Погода в Москве обновила температурный рекорд
Температурный рекорд установлен в Москве, 8 марта 2025 года воздух на метеостанции ВДНХ в Москве прогрелся до плюс 10,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Температурный рекорд установлен в Москве, 8 марта 2025 года воздух на метеостанции ВДНХ в Москве прогрелся до плюс 10,1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве установлен температурный рекорд. В 14.00 столбики термометров на главной метеостанции ВДНХ показывают плюс 10,1 градуса. Прежний рекорд для 8 марта 2020 года, когда было плюс 8,6 градуса побит", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Россия, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Погода в Москве обновила температурный рекорд
Тишковец: воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до рекордных +10,1 градуса