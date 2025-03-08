https://ria.ru/20250308/pogoda-2003765756.html

Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели

Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели - РИА Новости, 08.03.2025

Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели

Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T06:28:00+03:00

2025-03-08T06:28:00+03:00

2025-03-08T06:28:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но всё равно будет пять-шесть градусов днем. Понижение температуры и осадки прогнозируются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, ночные температуры - около нуля", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что ожидать осадков в виде снега не стоит.

https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр