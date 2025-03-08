https://ria.ru/20250308/pogoda-2003765756.html
Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели
Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели - РИА Новости, 08.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели
Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T06:28:00+03:00
2025-03-08T06:28:00+03:00
2025-03-08T06:28:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Понижение температуры и осадки прогнозируются в центре европейской части России в конце следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В понедельник будет небольшой заток прохладного воздуха, но всё равно будет пять-шесть градусов днем. Понижение температуры и осадки прогнозируются в самом конце следующей недели. Дневные температуры будут уже не выше пяти градусов, ночные температуры - около нуля", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что ожидать осадков в виде снега не стоит.
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик рассказал о погоде в центре России в конце следующей недели
Вильфанд: в центре европейской части к концу следующей недели похолодает до нуля