https://ria.ru/20250308/podmoskove-2003804739.html

Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам

Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 08.03.2025

Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды женщинам, которые внесли заметный вклад в развитие региона, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T13:39:00+03:00

2025-03-08T13:39:00+03:00

2025-03-08T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды женщинам, которые внесли заметный вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди награжденных — руководители школ, медицинских учреждений, общественных организаций, научных предприятий, а также госслужащие, работники промышленности, энергетики, ЖКХ, культуры и искусства. "Для меня большая честь от имени президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении – будь то медицина или социальная служба", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Он добавил, что на церемонии присутствовали и директора школ, которые дают замечательное образование детям. "Еще раз спасибо всем, кто проявил и проявляет себя на разных участках работы. Это всегда непросто, потому что постоянно требуется находить что-то новое, интересное, добиваться последующих результатов. 8 Марта – это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья", — сказал Воробьев. Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарностью президента РФ отмечена директор СОШ №1 в Красногорске Оксана Брянцева, чей педагогический стаж – почти 40 лет. Такая же награда вручена ведущему методисту центра культуры и досуга "Мечта" в Орехово-Зуеве Марине Мигуновой и председателю ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инне Орловой. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности благодарственное письмо президента вручено руководителям местных отделений организации "Союз женщин России" (СЖР) – Юлии Мальковой из Пушкинского округа и Жанетте Арутюнян из Долгопрудного. СЖР реализует социальные программы, занимается поддержкой малого бизнеса, оказывает юридическую помощь, проводит обучения и консультации. Возглавляющая Люберецкий стационар, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник удостоена Ордена "За заслуги перед Московской областью" III степени. Кроме того, орденом преподобного Сергия Радонежского награждена главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, которая смогла сформировать команду из высококвалифицированных специалистов. На церемонии было также объявлено о присвоении почетных званий. Главный научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Елена Гришина стала заслуженным деятелем науки региона. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов производственно-технического комплекса-34 Научно-производственного предприятия "Исток" имени А.И. Шокина Анна Жулькова – заслуженным работником промышленности Подмосковья. Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено директору Коломенской картинной галереи "Дом Озерова" Галине Дроздовой. А заместителю начальника Южного территориального отделения АО "Мосэнергосбыт" Эльвире Котиковой - "Заслуженный энергетик Московской области".

https://ria.ru/20250307/bolnitsy-2003603493.html

https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, сергий радонежский, татьяна шаповаленко, международный женский день, союз женщин россии