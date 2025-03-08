Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:39 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/podmoskove-2003804739.html
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 08.03.2025
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды женщинам, которые внесли заметный вклад в развитие региона, сообщает... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T13:39:00+03:00
2025-03-08T13:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
сергий радонежский
татьяна шаповаленко
международный женский день
союз женщин россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003803295_44:183:1236:853_1920x0_80_0_0_34232528017af74ee02eaed672544b49.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды женщинам, которые внесли заметный вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди награжденных — руководители школ, медицинских учреждений, общественных организаций, научных предприятий, а также госслужащие, работники промышленности, энергетики, ЖКХ, культуры и искусства. "Для меня большая честь от имени президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении – будь то медицина или социальная служба", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Он добавил, что на церемонии присутствовали и директора школ, которые дают замечательное образование детям. "Еще раз спасибо всем, кто проявил и проявляет себя на разных участках работы. Это всегда непросто, потому что постоянно требуется находить что-то новое, интересное, добиваться последующих результатов. 8 Марта – это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья", — сказал Воробьев. Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарностью президента РФ отмечена директор СОШ №1 в Красногорске Оксана Брянцева, чей педагогический стаж – почти 40 лет. Такая же награда вручена ведущему методисту центра культуры и досуга "Мечта" в Орехово-Зуеве Марине Мигуновой и председателю ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инне Орловой. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности благодарственное письмо президента вручено руководителям местных отделений организации "Союз женщин России" (СЖР) – Юлии Мальковой из Пушкинского округа и Жанетте Арутюнян из Долгопрудного. СЖР реализует социальные программы, занимается поддержкой малого бизнеса, оказывает юридическую помощь, проводит обучения и консультации. Возглавляющая Люберецкий стационар, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник удостоена Ордена "За заслуги перед Московской областью" III степени. Кроме того, орденом преподобного Сергия Радонежского награждена главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, которая смогла сформировать команду из высококвалифицированных специалистов. На церемонии было также объявлено о присвоении почетных званий. Главный научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Елена Гришина стала заслуженным деятелем науки региона. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов производственно-технического комплекса-34 Научно-производственного предприятия "Исток" имени А.И. Шокина Анна Жулькова – заслуженным работником промышленности Подмосковья. Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено директору Коломенской картинной галереи "Дом Озерова" Галине Дроздовой. А заместителю начальника Южного территориального отделения АО "Мосэнергосбыт" Эльвире Котиковой - "Заслуженный энергетик Московской области".
https://ria.ru/20250307/bolnitsy-2003603493.html
https://ria.ru/20250306/klub-2003467031.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003803295_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9f54dc0b2a67316f2d33f729034a3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, сергий радонежский, татьяна шаповаленко, международный женский день, союз женщин россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев, Сергий Радонежский, Татьяна Шаповаленко, Международный женский день, Союз женщин России
Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды женщинам

Воробьев вручил подмосковным женщинам государственные и областные награды

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды женщинам, которые внесли заметный вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди награжденных — руководители школ, медицинских учреждений, общественных организаций, научных предприятий, а также госслужащие, работники промышленности, энергетики, ЖКХ, культуры и искусства.
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды женщинам
"Для меня большая честь от имени президента вручить государственные награды и, конечно же, отметить наших женщин областными знаками отличия. Хочу поблагодарить всех, кто присутствует в этом зале, а также ваши команды, потому что за каждой из вас стоят те, кто стараются осуществлять перемены на том или ином направлении – будь то медицина или социальная служба", — приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он добавил, что на церемонии присутствовали и директора школ, которые дают замечательное образование детям.
"Еще раз спасибо всем, кто проявил и проявляет себя на разных участках работы. Это всегда непросто, потому что постоянно требуется находить что-то новое, интересное, добиваться последующих результатов. 8 Марта – это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. В вашем лице хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья", — сказал Воробьев.
Так, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарностью президента РФ отмечена директор СОШ №1 в Красногорске Оксана Брянцева, чей педагогический стаж – почти 40 лет. Такая же награда вручена ведущему методисту центра культуры и досуга "Мечта" в Орехово-Зуеве Марине Мигуновой и председателю ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инне Орловой.
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 г - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Подмосковные больницы оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году
7 марта, 13:14
За активное участие в общественной и благотворительной деятельности благодарственное письмо президента вручено руководителям местных отделений организации "Союз женщин России" (СЖР) – Юлии Мальковой из Пушкинского округа и Жанетте Арутюнян из Долгопрудного. СЖР реализует социальные программы, занимается поддержкой малого бизнеса, оказывает юридическую помощь, проводит обучения и консультации.
Возглавляющая Люберецкий стационар, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Мельник удостоена Ордена "За заслуги перед Московской областью" III степени.
Кроме того, орденом преподобного Сергия Радонежского награждена главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, которая смогла сформировать команду из высококвалифицированных специалистов.
Музей Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Книжный клуб начнет работу в подмосковном музее "Новый Иерусалим"
6 марта, 18:06
На церемонии было также объявлено о присвоении почетных званий. Главный научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Елена Гришина стала заслуженным деятелем науки региона. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов производственно-технического комплекса-34 Научно-производственного предприятия "Исток" имени А.И. Шокина Анна Жулькова – заслуженным работником промышленности Подмосковья. Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено директору Коломенской картинной галереи "Дом Озерова" Галине Дроздовой. А заместителю начальника Южного территориального отделения АО "Мосэнергосбыт" Эльвире Котиковой - "Заслуженный энергетик Московской области".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевСергий РадонежскийТатьяна ШаповаленкоМеждународный женский деньСоюз женщин России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала