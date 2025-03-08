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Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации

Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 08.03.2025

Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальных сетях обратилась к журналистам на фоне сообщений о госпитализации артиста. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T17:02:00+03:00

2025-03-08T17:02:00+03:00

2025-03-08T22:00:00+03:00

шоубиз

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евгений петросян

татьяна брухунова

происшествия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальных сетях обратилась к журналистам на фоне сообщений о госпитализации артиста."Даже если вы что-то где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны и заваливать сообщениями в мессенджерах. Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк", — сказала она в видеообращении.При этом Брухунова подтвердила, что ее супруг находится в больнице, однако добавила, что "все в штатном режиме".Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.

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россия, евгений петросян, татьяна брухунова, происшествия