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Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 08.03.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:02 08.03.2025 (обновлено: 22:00 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003830624.html
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации - РИА Новости, 08.03.2025
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальных сетях обратилась к журналистам на фоне сообщений о госпитализации артиста. РИА Новости, 08.03.2025
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шоубиз
россия
евгений петросян
татьяна брухунова
происшествия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальных сетях обратилась к журналистам на фоне сообщений о госпитализации артиста."Даже если вы что-то где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны и заваливать сообщениями в мессенджерах. Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк", — сказала она в видеообращении.При этом Брухунова подтвердила, что ее супруг находится в больнице, однако добавила, что "все в штатном режиме".Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.
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россия, евгений петросян, татьяна брухунова, происшествия
Шоубиз, Россия, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Происшествия
Жена Петросяна сделала заявление на фоне сообщений о его госпитализации

Жена Петросяна попросила журналистов оставить ее семью в покое

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Писатель-юморист, народный артист России Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальных сетях обратилась к журналистам на фоне сообщений о госпитализации артиста.
"Даже если вы что-то где-то узнали, это не значит, что можно обрывать телефоны и заваливать сообщениями в мессенджерах. Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии, — фейк", — сказала она в видеообращении.
При этом Брухунова подтвердила, что ее супруг находится в больнице, однако добавила, что "все в штатном режиме".
Ранее в субботу СМИ сообщали, что Петросяна поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации из их источников, юмориста направили на лечение в связи с желудочно-кишечным кровотечением.
 
ШоубизРоссияЕвгений ПетросянТатьяна БрухуноваПроисшествия
 
 
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