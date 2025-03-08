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Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни - РИА Новости, 08.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 08.03.2025 (обновлено: 15:45 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003822217.html
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни - РИА Новости, 08.03.2025
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни
Концерт народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с новой программой "Петросян ШОУ", запланированный на 10 марта в ДК "Россия" в Серпухове, пока не... РИА Новости, 08.03.2025
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культура
рсфср
серпухов
евгений петросян
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Концерт народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с новой программой "Петросян ШОУ", запланированный на 10 марта в ДК "Россия" в Серпухове, пока не отменяли и не переносили, сообщили РИА Новости в администрации дворца культуры. Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. "Нет, конечно, но это только сегодня стало известно (о возможной госпитализации - ред.), в выходной, конечно, нет. У нас и ДК сегодня не работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, поступала ли от представителей артиста или организаторов информация об отмене или переносе концерта. В администрации подтвердили, что в афише ДК пока никаких изменений нет. С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.
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рсфср, серпухов, евгений петросян, россия
Культура, РСФСР, Серпухов, Евгений Петросян, Россия
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни

Концерт Петросяна с новой программой 10 марта в Серпухове пока не отменяли

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Концерт народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с новой программой "Петросян ШОУ", запланированный на 10 марта в ДК "Россия" в Серпухове, пока не отменяли и не переносили, сообщили РИА Новости в администрации дворца культуры.
Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением.
«
"Нет, конечно, но это только сегодня стало известно (о возможной госпитализации - ред.), в выходной, конечно, нет. У нас и ДК сегодня не работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, поступала ли от представителей артиста или организаторов информация об отмене или переносе концерта.
В администрации подтвердили, что в афише ДК пока никаких изменений нет.
С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.
Лолита - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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КультураРСФСРСерпуховЕвгений ПетросянРоссия
 
 
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