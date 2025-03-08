https://ria.ru/20250308/petrosyan-2003822217.html
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни - РИА Новости, 08.03.2025
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни
Концерт народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с новой программой "Петросян ШОУ", запланированный на 10 марта в ДК "Россия" в Серпухове, пока не... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T15:34:00+03:00
2025-03-08T15:34:00+03:00
2025-03-08T15:45:00+03:00
культура
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Концерт народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна с новой программой "Петросян ШОУ", запланированный на 10 марта в ДК "Россия" в Серпухове, пока не отменяли и не переносили, сообщили РИА Новости в администрации дворца культуры. Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артиста с желудочно-кишечным кровотечением. "Нет, конечно, но это только сегодня стало известно (о возможной госпитализации - ред.), в выходной, конечно, нет. У нас и ДК сегодня не работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, поступала ли от представителей артиста или организаторов информация об отмене или переносе концерта. В администрации подтвердили, что в афише ДК пока никаких изменений нет. С артистом, его женой и представителями РИА Новости пока связаться не удалось.
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рсфср, серпухов, евгений петросян, россия
Культура, РСФСР, Серпухов, Евгений Петросян, Россия
Концерт Петросяна в Серпухове не отменяли на фоне сообщений о его болезни
Концерт Петросяна с новой программой 10 марта в Серпухове пока не отменяли