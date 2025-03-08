https://ria.ru/20250308/pensiya-2003833043.html

Северная пенсия: какой нужен стаж для выплат, условия назначения и размер

Северная пенсия 2025: сколько и как получить, стаж для мужчин и женщин

Северная пенсия: какой нужен стаж для выплат, условия назначения и размер

Россияне, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут выйти на пенсию гораздо раньше. Что такое северная пенсия, как рассчитывается ее РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T18:01:00+03:00

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2025-03-08T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россияне, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут выйти на пенсию гораздо раньше. Что такое северная пенсия, как рассчитывается ее стаж: сколько лет нужно отработать мужчинам и женщинам на севере, чтобы досрочно ее получить, условия выхода на пенсию для определенных профессий и женщин с двумя и более детьми, как оформить выплату в 2025 году, можно ли лишиться надбавки при переезде в другой регион, – в материале РИА Новости.Северная пенсия – досрочная страховая пенсия по старости, предоставляемая гражданам Российской Федерации, которые работали и проживали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это компенсация за труд в суровых климатических условиях. К северным регионам и приравниваемым к ним территориям относятся отдельные города, городские и муниципальные округа и районы субъектов федерации, которые определены Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946.Кому положенаПраво на северную пенсию регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". "Право на северную пенсию имеют лица, обладающие необходимым северным стажем (15 лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 лет в местностях, приравненных к ним (МКС)), требуемым страховым стажем, а также имеющие установленное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), в 2025 году – не менее 30", – поясняет доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.Граждане, работающие в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним местностях на определенных должностях, имеют право на досрочную пенсию, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Так, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики – мужчины и женщины – вправе выйти на пенсию в 50 и 45 лет соответственно. Но их стаж работы на севере должен составлять 25 и 20 лет.Что такое северный стажСеверный стаж – период трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включающий суммарную продолжительность периодов работы, а также временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков, который учитывается при определении права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По словам Михаила Полякова, в стаж не включается отпуск по уходу за ребенком (в некоторых случаях) и учеба (исключая случаи направления работодателем). Северный стаж дает возможность не только выйти на пенсию ранее общеустановленного срока, но и получать более высокую выплату.Как считаетсяОксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что согласно закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", расчёт северного стажа осуществляется следующим образом:"Социальный фонд России предоставляет работнику информацию о обоих вариантах расчёта, чтобы тот мог выбрать наиболее выгодный для себя", – говорит Оксана Васильева.В случае если сотрудник не имеет необходимый северный стаж для выхода на пенсию, применяются иные правила расчёта:Как узнать свой стажУзнать свой стаж можно через выписку из лицевого счета в СФР, трудовую книжку или архивные справки. Получить выписку из лицевого счета можно через портал "Госуслуги".Возраст выхода на пенсиюВозраст выхода на северную пенсию зависит от категории граждан и наличия необходимого северного стажа. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, чем остальные граждане России: в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но если северный стаж составил 7,5 лет, срок выхода на пенсию уменьшается на четыре месяца за каждый полный год работы. Женщины могут получить северную пенсию, начиная с 50 лет, при наличии двух детей и стаже работы на Крайнем Севере не менее 12 лет, а в приравненных районах – не менее 17 лет."При 15 годах стажа в РКС мужчины и женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста (с учетом переходного периода, установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"). При 20 годах стажа в МКС, при наличии необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин),выход на пенсию также происходит на 5 лет раньше общеустановленноговозраста (с учетом переходного периода)", – поясняет Михаил Поляков.Оксана Васильева дополняет, что для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, предусмотрены снижение возраста выхода на пенсию на 3 месяца за каждый полный календарный год работы в приравненных к Крайнему Северу местностях при наличии стажа работы в таких местностях не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.Размер северной пенсииРазмер северной пенсии определяется суммой пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимостью одного пенсионного коэффициента и размером фиксированной выплаты, с применением повышающих коэффициентов для работавших в РКС/МКС (ст. 16, 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Возможно начисление региональных надбавок, устанавливаемых региональным законодательством. Пенсии подлежат ежегодной индексации. Узнать размер северной надбавки можно в выписке из индивидуального лицевого счета СФР.По словам Оксаны Васильевой, в системе пенсионного обеспечения Российской Федерации предусмотрены специальные механизмы для учёта особенностей труда и проживания в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Они включают применение районных коэффициентов и установление надбавок за северный стаж, которые формируют размер фиксированной выплаты к пенсии.Как оформить северную пенсиюДля оформления пенсии следует обратиться в отделение СФР по месту жительства, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги".Куда обращатьсяОбратиться можно лично или через представителя, действующего на основании доверенности, а также подать заявление через МФЦ или в электронном виде через личный кабинет.Необходимые документыПри обращении за пенсией необходимо предоставить: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, справку о заработной плате (при необходимости), документы, подтверждающие работу в РКС/МКС, военный билет (при наличии) и иные документы, подтверждающие дополнительные льготы и компенсации (если имеются).СрокиСрок рассмотрения заявления о назначении северной пенсии составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и пакета документов. Выплата начинается с месяца, следующего за месяцем обращения (но не ранее возникновения права на пенсию).Северная пенсия при переезде в другой регионПраво на северную пенсию сохраняется при переезде в другой регион, однако, размер повышающего коэффициента может быть пересмотрен в зависимости от применяемого в новом регионе районного коэффициента.При переезде необходимо своевременно уведомить СФР о смене места жительства для продолжения выплаты пенсии в установленном порядке.Мнение экспертаОксана Васильева отметила преимущества северной пенсии и северного стажа:"Таким образом, северная пенсия и северный стаж являются важными инструментами политики государства, которые способствуют обеспечению социальной защиты граждан, работающих в северных регионах, и поддержке пенсионеров, проработавших в тяжёлых климатических условиях. Эти меры способствуют развитию северных территорий и обеспечению стабильности в обществе", – заключила эксперт.

https://ria.ru/20250305/pensiya-2003221104.html

https://ria.ru/20250304/pensii-2002841631.html

https://ria.ru/20250215/doplaty-1999514803.html

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Артем Смирнов

россия, пенсия, ямал, север