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Северная пенсия 2025: сколько и как получить, стаж для мужчин и женщин
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18:01 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/pensiya-2003833043.html
Северная пенсия: какой нужен стаж для выплат, условия назначения и размер
Северная пенсия 2025: сколько и как получить, стаж для мужчин и женщин
Северная пенсия: какой нужен стаж для выплат, условия назначения и размер
Россияне, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут выйти на пенсию гораздо раньше. Что такое северная пенсия, как рассчитывается ее РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:01:00+03:00
2025-03-08T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россияне, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут выйти на пенсию гораздо раньше. Что такое северная пенсия, как рассчитывается ее стаж: сколько лет нужно отработать мужчинам и женщинам на севере, чтобы досрочно ее получить, условия выхода на пенсию для определенных профессий и женщин с двумя и более детьми, как оформить выплату в 2025 году, можно ли лишиться надбавки при переезде в другой регион, – в материале РИА Новости.Северная пенсия – досрочная страховая пенсия по старости, предоставляемая гражданам Российской Федерации, которые работали и проживали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это компенсация за труд в суровых климатических условиях. К северным регионам и приравниваемым к ним территориям относятся отдельные города, городские и муниципальные округа и районы субъектов федерации, которые определены Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946.Кому положенаПраво на северную пенсию регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". "Право на северную пенсию имеют лица, обладающие необходимым северным стажем (15 лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 лет в местностях, приравненных к ним (МКС)), требуемым страховым стажем, а также имеющие установленное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), в 2025 году – не менее 30", – поясняет доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.Граждане, работающие в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним местностях на определенных должностях, имеют право на досрочную пенсию, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Так, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики – мужчины и женщины – вправе выйти на пенсию в 50 и 45 лет соответственно. Но их стаж работы на севере должен составлять 25 и 20 лет.Что такое северный стажСеверный стаж – период трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включающий суммарную продолжительность периодов работы, а также временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков, который учитывается при определении права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По словам Михаила Полякова, в стаж не включается отпуск по уходу за ребенком (в некоторых случаях) и учеба (исключая случаи направления работодателем). Северный стаж дает возможность не только выйти на пенсию ранее общеустановленного срока, но и получать более высокую выплату.Как считаетсяОксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что согласно закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", расчёт северного стажа осуществляется следующим образом:"Социальный фонд России предоставляет работнику информацию о обоих вариантах расчёта, чтобы тот мог выбрать наиболее выгодный для себя", – говорит Оксана Васильева.В случае если сотрудник не имеет необходимый северный стаж для выхода на пенсию, применяются иные правила расчёта:Как узнать свой стажУзнать свой стаж можно через выписку из лицевого счета в СФР, трудовую книжку или архивные справки. Получить выписку из лицевого счета можно через портал "Госуслуги".Возраст выхода на пенсиюВозраст выхода на северную пенсию зависит от категории граждан и наличия необходимого северного стажа. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, чем остальные граждане России: в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но если северный стаж составил 7,5 лет, срок выхода на пенсию уменьшается на четыре месяца за каждый полный год работы. Женщины могут получить северную пенсию, начиная с 50 лет, при наличии двух детей и стаже работы на Крайнем Севере не менее 12 лет, а в приравненных районах – не менее 17 лет."При 15 годах стажа в РКС мужчины и женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста (с учетом переходного периода, установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"). При 20 годах стажа в МКС, при наличии необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин),выход на пенсию также происходит на 5 лет раньше общеустановленноговозраста (с учетом переходного периода)", – поясняет Михаил Поляков.Оксана Васильева дополняет, что для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, предусмотрены снижение возраста выхода на пенсию на 3 месяца за каждый полный календарный год работы в приравненных к Крайнему Северу местностях при наличии стажа работы в таких местностях не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.Размер северной пенсииРазмер северной пенсии определяется суммой пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимостью одного пенсионного коэффициента и размером фиксированной выплаты, с применением повышающих коэффициентов для работавших в РКС/МКС (ст. 16, 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Возможно начисление региональных надбавок, устанавливаемых региональным законодательством. Пенсии подлежат ежегодной индексации. Узнать размер северной надбавки можно в выписке из индивидуального лицевого счета СФР.По словам Оксаны Васильевой, в системе пенсионного обеспечения Российской Федерации предусмотрены специальные механизмы для учёта особенностей труда и проживания в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Они включают применение районных коэффициентов и установление надбавок за северный стаж, которые формируют размер фиксированной выплаты к пенсии.Как оформить северную пенсиюДля оформления пенсии следует обратиться в отделение СФР по месту жительства, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги".Куда обращатьсяОбратиться можно лично или через представителя, действующего на основании доверенности, а также подать заявление через МФЦ или в электронном виде через личный кабинет.Необходимые документыПри обращении за пенсией необходимо предоставить: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, справку о заработной плате (при необходимости), документы, подтверждающие работу в РКС/МКС, военный билет (при наличии) и иные документы, подтверждающие дополнительные льготы и компенсации (если имеются).СрокиСрок рассмотрения заявления о назначении северной пенсии составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и пакета документов. Выплата начинается с месяца, следующего за месяцем обращения (но не ранее возникновения права на пенсию).Северная пенсия при переезде в другой регионПраво на северную пенсию сохраняется при переезде в другой регион, однако, размер повышающего коэффициента может быть пересмотрен в зависимости от применяемого в новом регионе районного коэффициента.При переезде необходимо своевременно уведомить СФР о смене места жительства для продолжения выплаты пенсии в установленном порядке.Мнение экспертаОксана Васильева отметила преимущества северной пенсии и северного стажа:"Таким образом, северная пенсия и северный стаж являются важными инструментами политики государства, которые способствуют обеспечению социальной защиты граждан, работающих в северных регионах, и поддержке пенсионеров, проработавших в тяжёлых климатических условиях. Эти меры способствуют развитию северных территорий и обеспечению стабильности в обществе", – заключила эксперт.
https://ria.ru/20250305/pensiya-2003221104.html
https://ria.ru/20250304/pensii-2002841631.html
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россия, пенсия, ямал, север
Россия, Пенсия, Ямал, Север

Северная пенсия: какой нужен стаж для выплат, условия назначения и размер

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий в Новосибирске
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсий в Новосибирске
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Оглавление
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россияне, работающие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, могут выйти на пенсию гораздо раньше. Что такое северная пенсия, как рассчитывается ее стаж: сколько лет нужно отработать мужчинам и женщинам на севере, чтобы досрочно ее получить, условия выхода на пенсию для определенных профессий и женщин с двумя и более детьми, как оформить выплату в 2025 году, можно ли лишиться надбавки при переезде в другой регион, – в материале РИА Новости.
Северная пенсия – досрочная страховая пенсия по старости, предоставляемая гражданам Российской Федерации, которые работали и проживали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Это компенсация за труд в суровых климатических условиях. К северным регионам и приравниваемым к ним территориям относятся отдельные города, городские и муниципальные округа и районы субъектов федерации, которые определены Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946.
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Кому положена

Право на северную пенсию регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". "Право на северную пенсию имеют лица, обладающие необходимым северным стажем (15 лет в районах Крайнего Севера (РКС) или 20 лет в местностях, приравненных к ним (МКС)), требуемым страховым стажем, а также имеющие установленное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), в 2025 году – не менее 30", – поясняет доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.
Граждане, работающие в условиях Крайнего Севера или приравненных к ним местностях на определенных должностях, имеют право на досрочную пенсию, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Так, оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики – мужчины и женщины – вправе выйти на пенсию в 50 и 45 лет соответственно. Но их стаж работы на севере должен составлять 25 и 20 лет.

Что такое северный стаж

Северный стаж – период трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включающий суммарную продолжительность периодов работы, а также временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков, который учитывается при определении права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. По словам Михаила Полякова, в стаж не включается отпуск по уходу за ребенком (в некоторых случаях) и учеба (исключая случаи направления работодателем). Северный стаж дает возможность не только выйти на пенсию ранее общеустановленного срока, но и получать более высокую выплату.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПенсионеры в Архангельске
Пенсионеры в Архангельске - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пенсионеры в Архангельске

Как считается

Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что согласно закону от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", расчёт северного стажа осуществляется следующим образом:
  1. 1.
    Периоды трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях определяются в календарном порядке, без применения льготного исчисления.
  2. 2.
    При определении общего трудового стажа северный стаж может быть учтён двумя методами:
  • по п.3 ст.30, северный стаж включается в общий стаж работы в календарном порядке;
  • согласно п.4 ст.30, периоды работы на Крайнем Севере до 1 января 2002 года могут быть учтены в полуторном размере, однако это влечёт за собой ограничения по размеру трудовой пенсии.
"Социальный фонд России предоставляет работнику информацию о обоих вариантах расчёта, чтобы тот мог выбрать наиболее выгодный для себя", – говорит Оксана Васильева.
В случае если сотрудник не имеет необходимый северный стаж для выхода на пенсию, применяются иные правила расчёта:
  • если стаж работы более 7,5 лет на Крайнем Севере (или 10 лет в приравненных местностях), то каждый полный календарный год работы в указанных районах уменьшает общеустановленный возраст выхода на пенсию на 4 месяца;
  • при северном стаже меньше половины необходимого (менее 7,5 лет), права на досрочную пенсию не возникает.

Как узнать свой стаж

Узнать свой стаж можно через выписку из лицевого счета в СФР, трудовую книжку или архивные справки. Получить выписку из лицевого счета можно через портал "Госуслуги".
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Возраст выхода на пенсию

Возраст выхода на северную пенсию зависит от категории граждан и наличия необходимого северного стажа. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, чем остальные граждане России: в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но если северный стаж составил 7,5 лет, срок выхода на пенсию уменьшается на четыре месяца за каждый полный год работы. Женщины могут получить северную пенсию, начиная с 50 лет, при наличии двух детей и стаже работы на Крайнем Севере не менее 12 лет, а в приравненных районах – не менее 17 лет.
"При 15 годах стажа в РКС мужчины и женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста (с учетом переходного периода, установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"). При 20 годах стажа в МКС, при наличии необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин),
выход на пенсию также происходит на 5 лет раньше общеустановленного
возраста (с учетом переходного периода)", – поясняет Михаил Поляков.
Оксана Васильева дополняет, что для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, предусмотрены снижение возраста выхода на пенсию на 3 месяца за каждый полный календарный год работы в приравненных к Крайнему Северу местностях при наличии стажа работы в таких местностях не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОленевод
Оленевод - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оленевод

Размер северной пенсии

Размер северной пенсии определяется суммой пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимостью одного пенсионного коэффициента и размером фиксированной выплаты, с применением повышающих коэффициентов для работавших в РКС/МКС (ст. 16, 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Возможно начисление региональных надбавок, устанавливаемых региональным законодательством. Пенсии подлежат ежегодной индексации. Узнать размер северной надбавки можно в выписке из индивидуального лицевого счета СФР.
По словам Оксаны Васильевой, в системе пенсионного обеспечения Российской Федерации предусмотрены специальные механизмы для учёта особенностей труда и проживания в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Они включают применение районных коэффициентов и установление надбавок за северный стаж, которые формируют размер фиксированной выплаты к пенсии.
  • Доплата по районному коэффициенту. Размеры районных коэффициентов варьируются от 1,15 до 2 в зависимости от конкретного региона. Например, на Ямале районный коэффициент составляет 1,5. "При расчёте пенсии районный коэффициент увеличивает фиксированную выплату. Однако важно отметить, что доплата применяется только при условии постоянного проживания пенсионера в соответствующем регионе. В случае переезда в другой регион доплата будет отменена", – уточняет Оксана Васильева. Для сохранения права на получение доплаты по районному коэффициенту лица, получающие надбавку, обязаны ежегодно подтверждать своё нахождение на Севере через соответствующие органы. В противном случае льгота может быть утрачена.
  • Надбавка за северный стаж. Устанавливается в зависимости от продолжительности стажа работы в условиях Крайнего Севера или приравненных к нему местностей. При наличии 15 лет стажа на Крайнем Севере пенсионеру начисляется 50% к фиксированной выплате. За 20 лет стажа в приравненных регионах размер надбавки составляет 30%. Ее размер не изменяется даже в случае переезда пенсионера в другие регионы России, что обеспечивает сохранение установленных льгот независимо от места проживания пенсионера после выхода на пенсию.

Как оформить северную пенсию

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники МФЦ
Сотрудники МФЦ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники МФЦ
Для оформления пенсии следует обратиться в отделение СФР по месту жительства, МФЦ или воспользоваться порталом "Госуслуги".

Куда обращаться

Обратиться можно лично или через представителя, действующего на основании доверенности, а также подать заявление через МФЦ или в электронном виде через личный кабинет.

Необходимые документы

При обращении за пенсией необходимо предоставить: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, справку о заработной плате (при необходимости), документы, подтверждающие работу в РКС/МКС, военный билет (при наличии) и иные документы, подтверждающие дополнительные льготы и компенсации (если имеются).

Сроки

Срок рассмотрения заявления о назначении северной пенсии составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления и пакета документов. Выплата начинается с месяца, следующего за месяцем обращения (но не ранее возникновения права на пенсию).

Северная пенсия при переезде в другой регион

Право на северную пенсию сохраняется при переезде в другой регион, однако, размер повышающего коэффициента может быть пересмотрен в зависимости от применяемого в новом регионе районного коэффициента.
При переезде необходимо своевременно уведомить СФР о смене места жительства для продолжения выплаты пенсии в установленном порядке.
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Мнение эксперта

Оксана Васильева отметила преимущества северной пенсии и северного стажа:
  • Социальная защита граждан, работающих в северных регионах. Северная пенсия и северный стаж позволяют обеспечить социальную защиту граждан, которые трудятся в тяжёлых климатических условиях. Это способствует сохранению здоровья и повышению качества жизни работников.
  • Стимулирование привлечения кадров в северные регионы. Наличие северного стажа и возможности получения повышенной пенсии стимулирует граждан к работе в северных регионах. Это особенно важно для обеспечения развития экономики и инфраструктуры этих территорий.
  • Поддержка пенсионеров, проработавших в северных условиях. Северная пенсия обеспечивает поддержку пенсионеров, которые проработали в тяжёлых климатических условиях. Это позволяет им сохранить достойный уровень жизни и компенсировать потери, связанные с работой в северных регионах.
  • Снижение социальной напряжённости. Северная пенсия и северный стаж способствуют снижению социальной напряжённости в северных регионах, обеспечивая социальную защиту и поддержку граждан. Это способствует стабилизации ситуации и повышению уровня доверия к власти.
  • Учёт особенностей северных регионов. Северная пенсия и северный стаж учитывают особенности северных регионов, такие как суровые климатические условия, удалённость от центров и другие факторы. Это позволяет более точно учитывать условия труда и жизни граждан, работающих там.
"Таким образом, северная пенсия и северный стаж являются важными инструментами политики государства, которые способствуют обеспечению социальной защиты граждан, работающих в северных регионах, и поддержке пенсионеров, проработавших в тяжёлых климатических условиях. Эти меры способствуют развитию северных территорий и обеспечению стабильности в обществе", – заключила эксперт.
 
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