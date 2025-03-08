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В Москве промоют более тысячи памятников - РИА Новости, 08.03.2025
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В Москве промоют более тысячи памятников
В Москве промоют более тысячи памятников - РИА Новости, 08.03.2025
В Москве промоют более тысячи памятников
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что для проведения работ при необходимости будут привлекаться автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промоют более тысячи памятников

Бирюков: более 1,1 тыс памятников в Москве промоют после осенне-зимнего сезона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПромывка памятника Юрию Гагарину
Промывка памятника Юрию Гагарину - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Промывка памятника Юрию Гагарину. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют более 1,1 тысячи столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что для проведения работ при необходимости будут привлекаться автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
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