https://ria.ru/20250308/pakistan-2003850083.html

Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы

Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы - РИА Новости, 08.03.2025

Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы

Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T20:17:00+03:00

2025-03-08T20:17:00+03:00

2025-03-08T20:18:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

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афганистан

крокус сити холл

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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. Ранее минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе". "Шарифулла был арестован на пакистано-афганской границе и в конечном счете экстрадирован в США. У нас не было необходимости консультироваться с Афганистаном", - сказал Малик, подчеркнув, что террорист был схвачен в приграничном районе. Он добавил, что у Пакистана пока нет соглашения о выдаче с США, но в подобных случаях есть специальная процедура, по которой власти страны могут выдать разыскиваемое лицо в случае предоставления документов запрашивающей стороной. Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html

https://ria.ru/20250221/krokus-2000699090.html

https://ria.ru/20250228/mironov-2002084025.html

сша

пакистан

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в мире, сша, пакистан, афганистан, крокус сити холл