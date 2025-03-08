Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы
Исламбад не консультировался с Кабулом по выдаче инструктора боевиков из Крокуса
© Фото : FBIЗадержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
© Фото : FBI
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла . Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик.
"Шарифулла был арестован на пакистано-афганской границе и в конечном счете экстрадирован в США. У нас не было необходимости консультироваться с Афганистаном", - сказал Малик, подчеркнув, что террорист был схвачен в приграничном районе.
Он добавил, что у Пакистана пока нет соглашения о выдаче с США, но в подобных случаях есть специальная процедура, по которой власти страны могут выдать разыскиваемое лицо в случае предоставления документов запрашивающей стороной.
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Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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