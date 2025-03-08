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Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы - РИА Новости, 08.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:17 08.03.2025 (обновлено: 20:18 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/pakistan-2003850083.html
Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы
Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы - РИА Новости, 08.03.2025
Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы
Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:17:00+03:00
2025-03-08T20:18:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
в мире
сша
пакистан
афганистан
крокус сити холл
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик. Ранее минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе". "Шарифулла был арестован на пакистано-афганской границе и в конечном счете экстрадирован в США. У нас не было необходимости консультироваться с Афганистаном", - сказал Малик, подчеркнув, что террорист был схвачен в приграничном районе. Он добавил, что у Пакистана пока нет соглашения о выдаче с США, но в подобных случаях есть специальная процедура, по которой власти страны могут выдать разыскиваемое лицо в случае предоставления документов запрашивающей стороной. Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html
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в мире, сша, пакистан, афганистан, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, США, Пакистан, Афганистан, Крокус Сити Холл
Пакистан не консультировался с Афганистаном по выдаче исламиста Шарифуллы

Исламбад не консультировался с Кабулом по выдаче инструктора боевиков из Крокуса

© Фото : FBIЗадержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : FBI
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла . Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 8 мар - РИА Новости. Пакистан не консультировался с Афганистаном в вопросе выдачи США террориста Мохаммада Шарифуллы, признавшегося в том, что он инструктировал нескольких исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", заявил РИА Новости пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик.
Ранее минюст США выступил с утверждением, что задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Шарифулла признался, что инструктировал нескольких исполнителей произошедшего в марте 2024 года теракта в "Крокусе".
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Появились подробности о задержанном в США инструкторе боевиков из "Крокуса"
Вчера, 11:27
"Шарифулла был арестован на пакистано-афганской границе и в конечном счете экстрадирован в США. У нас не было необходимости консультироваться с Афганистаном", - сказал Малик, подчеркнув, что террорист был схвачен в приграничном районе.
Он добавил, что у Пакистана пока нет соглашения о выдаче с США, но в подобных случаях есть специальная процедура, по которой власти страны могут выдать разыскиваемое лицо в случае предоставления документов запрашивающей стороной.
Люди стоят в очереди к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
У здания "Крокуса" начали возводить знак в память о жертвах теракта
21 февраля, 08:00
Изначально о поимке Шарифуллы объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Cити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Мемориал в память о жертвах теракта начали возводить у Крокуса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Миронов призвал не восстанавливать концертный зал "Крокус Сити Холл"
28 февраля, 01:50
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСШАПакистанАфганистанКрокус Сити Холл
 
 
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