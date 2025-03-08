Пакистан призвал нелегалов покинуть страну до 31 марта
МВД Пакистана объявило о депортации нелегальных афганских беженцев с 1 апреля
© AP Photo / Anjum NaveedПакистанская полиция
© AP Photo / Anjum Naveed
Пакистанская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Пакистана оповестило всех "нелегальных иностранцев", а также владельцев специальных карточек афганских граждан о том, что им надлежит покинуть страну до 31 марта, предупредив, что в противном случае с 1 апреля они будут депортированы, сообщил в субботу новостной портал Ariana news.
"Пакистан был гостеприимным хозяином и продолжает выполнять свои обязательства как ответственное государство. Но мы повторяем, что лица, находящиеся в Пакистане, должны будут выполнить все юридические формальности", - приводит издание выдержку из заявления пакистанского МВД.
Пакистан начал массовую кампанию по выдворению иностранных граждан, большинство из которых являются афганцами, в 2023 году, но ранее заявлял, что сначала они сосредоточатся на иностранцах, не имеющих юридических документов.
По данным ООН, более 800 тысяч афганцев имеют идентификационную карту гражданина Афганистана в Пакистане. Еще примерно 1,3 миллиона человек официально зарегистрированы правительственными органами Пакистана и имеют отдельный документ, подтверждающий их вид на жительство.
По данным международного сообщества, с начала кампании по репатриации в Афганистан из Пакистана вернулось около 800 тысяч человек. Всего же за более чем 40 лет войн в Афганистане Пакистан принял у себя около 2,8 миллиона афганских беженцев.
Как отмечает Ariana news, депортация грозит и десяткам тысяч афганцев, находящихся в Пакистане в процессе переселения в Соединенные Штаты и другие западные страны после их ухода из Афганистана в 2021 году, когда к власти пришли талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
В Афганистане призвали прекратить принудительную депортацию беженцев
25 октября 2024, 05:49