https://ria.ru/20250308/pakistan-2003788108.html

Пакистан призвал нелегалов покинуть страну до 31 марта

Пакистан призвал нелегалов покинуть страну до 31 марта - РИА Новости, 08.03.2025

Пакистан призвал нелегалов покинуть страну до 31 марта

Министерство внутренних дел Пакистана оповестило всех "нелегальных иностранцев", а также владельцев специальных карточек афганских граждан о том, что им... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:05:00+03:00

2025-03-08T11:05:00+03:00

2025-03-08T11:05:00+03:00

в мире

пакистан

афганистан

оон

талибан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870761520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66838d0250ebf59ef81810de7fa9f5ba.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Пакистана оповестило всех "нелегальных иностранцев", а также владельцев специальных карточек афганских граждан о том, что им надлежит покинуть страну до 31 марта, предупредив, что в противном случае с 1 апреля они будут депортированы, сообщил в субботу новостной портал Ariana news. "Пакистан был гостеприимным хозяином и продолжает выполнять свои обязательства как ответственное государство. Но мы повторяем, что лица, находящиеся в Пакистане, должны будут выполнить все юридические формальности", - приводит издание выдержку из заявления пакистанского МВД. Пакистан начал массовую кампанию по выдворению иностранных граждан, большинство из которых являются афганцами, в 2023 году, но ранее заявлял, что сначала они сосредоточатся на иностранцах, не имеющих юридических документов. По данным ООН, более 800 тысяч афганцев имеют идентификационную карту гражданина Афганистана в Пакистане. Еще примерно 1,3 миллиона человек официально зарегистрированы правительственными органами Пакистана и имеют отдельный документ, подтверждающий их вид на жительство. По данным международного сообщества, с начала кампании по репатриации в Афганистан из Пакистана вернулось около 800 тысяч человек. Всего же за более чем 40 лет войн в Афганистане Пакистан принял у себя около 2,8 миллиона афганских беженцев. Как отмечает Ariana news, депортация грозит и десяткам тысяч афганцев, находящихся в Пакистане в процессе переселения в Соединенные Штаты и другие западные страны после их ухода из Афганистана в 2021 году, когда к власти пришли талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

https://ria.ru/20250127/taliby-1995783244.html

https://ria.ru/20241025/afganistan-1979956377.html

пакистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, афганистан, оон, талибан