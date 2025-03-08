https://ria.ru/20250308/ovchinskiy-2003720778.html

Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей

Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей - РИА Новости, 08.03.2025

Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей

Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:05:00+03:00

2025-03-08T09:05:00+03:00

2025-03-08T09:05:00+03:00

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что больше всего гостей посетили выставку в праздничные выходные, посвященные Дню экскурсовода и Дню защитника Отечества – свыше 6 тысяч человек."Интерес к выставочному пространству проявляется среди школьников и студентов. На каникулах павильон посетили более 1,5 тысячи учащихся в составе организованных групп из более чем 80 учебных заведений, а также около 250 студентов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Университетского колледжа имени А.С. Грибоедова и других вузов", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса .За месяц для студентов провели 50 экскурсий. Также за это время для них организовали более 7 тысяч индивидуальных консультаций, добавляется в пресс-релизе.Помимо этого, в феврале макет Москвы посетили жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других российских городов.Отличительной особенностью "Макета Москвы" является его интерактивность. Гости могут управлять подсветкой зданий, района, улицы или всего макета, менять дневное освещение на ночное и выполнять другие действия.

https://ria.ru/20250307/ovchinskiy-2003517796.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский