Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/ovchinskiy-2003720778.html
Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей
Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей - РИА Новости, 08.03.2025
Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей
Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:05:00+03:00
2025-03-08T09:05:00+03:00
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что больше всего гостей посетили выставку в праздничные выходные, посвященные Дню экскурсовода и Дню защитника Отечества – свыше 6 тысяч человек."Интерес к выставочному пространству проявляется среди школьников и студентов. На каникулах павильон посетили более 1,5 тысячи учащихся в составе организованных групп из более чем 80 учебных заведений, а также около 250 студентов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Университетского колледжа имени А.С. Грибоедова и других вузов", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса .За месяц для студентов провели 50 экскурсий. Также за это время для них организовали более 7 тысяч индивидуальных консультаций, добавляется в пресс-релизе.Помимо этого, в феврале макет Москвы посетили жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других российских городов.Отличительной особенностью "Макета Москвы" является его интерактивность. Гости могут управлять подсветкой зданий, района, улицы или всего макета, менять дневное освещение на ночное и выполнять другие действия.
https://ria.ru/20250307/ovchinskiy-2003517796.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, москва, владислав овчинский
Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей

Овчинский: свыше 23 тысяч гостей побывали в павильоне "Макет Москвы" в феврале

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что больше всего гостей посетили выставку в праздничные выходные, посвященные Дню экскурсовода и Дню защитника Отечества – свыше 6 тысяч человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Овчинский: 27 детских площадок оборудовали в ВАО в рамках реновации
7 марта, 11:20
"Интерес к выставочному пространству проявляется среди школьников и студентов. На каникулах павильон посетили более 1,5 тысячи учащихся в составе организованных групп из более чем 80 учебных заведений, а также около 250 студентов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Университетского колледжа имени А.С. Грибоедова и других вузов", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса .
За месяц для студентов провели 50 экскурсий. Также за это время для них организовали более 7 тысяч индивидуальных консультаций, добавляется в пресс-релизе.
Помимо этого, в феврале макет Москвы посетили жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других российских городов.
Отличительной особенностью "Макета Москвы" является его интерактивность. Гости могут управлять подсветкой зданий, района, улицы или всего макета, менять дневное освещение на ночное и выполнять другие действия.
 
Департамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала