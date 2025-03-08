Овчинский: в феврале "Макет Москвы" посетили более 23 тысяч гостей
Овчинский: свыше 23 тысяч гостей побывали в павильоне "Макет Москвы" в феврале
Владислав Овчинский
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Выставочный павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, в феврале посетили 23 583 человека, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что больше всего гостей посетили выставку в праздничные выходные, посвященные Дню экскурсовода и Дню защитника Отечества – свыше 6 тысяч человек.
"Интерес к выставочному пространству проявляется среди школьников и студентов. На каникулах павильон посетили более 1,5 тысячи учащихся в составе организованных групп из более чем 80 учебных заведений, а также около 250 студентов из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова, Университетского колледжа имени А.С. Грибоедова и других вузов", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса .
За месяц для студентов провели 50 экскурсий. Также за это время для них организовали более 7 тысяч индивидуальных консультаций, добавляется в пресс-релизе.
Помимо этого, в феврале макет Москвы посетили жители Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других российских городов.
Отличительной особенностью "Макета Москвы" является его интерактивность. Гости могут управлять подсветкой зданий, района, улицы или всего макета, менять дневное освещение на ночное и выполнять другие действия.