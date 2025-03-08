https://ria.ru/20250308/opasnost-2003784208.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:32:00+03:00
2025-03-08T10:32:00+03:00
2025-03-08T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250307/pvo--2003716150.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
Оперштаб Курской области объявил ракетную опасность в регионе