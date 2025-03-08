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ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/obstrely-2003779499.html
ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки
ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки
Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T09:50:00+03:00
2025-03-08T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии, как уточнили в экстренных службах, подверглись: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки

ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
«
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии, как уточнили в экстренных службах, подверглись: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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