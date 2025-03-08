ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки
ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам Херсонской области
Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
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"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии, как уточнили в экстренных службах, подверглись: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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