https://ria.ru/20250308/obstrely-2003779499.html

ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки

ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ нанесли 32 артиллерийских удара по левобережью Днепра за сутки

Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T09:50:00+03:00

2025-03-08T09:50:00+03:00

2025-03-08T09:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии, как уточнили в экстренных службах, подверглись: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия