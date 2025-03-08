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ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону - РИА Новости, 08.03.2025
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20:29 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/oborona-2003851257.html
ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону
ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону - РИА Новости, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут вести переговоры с партией... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T20:29:00+03:00
2025-03-08T20:29:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
маркус зедер
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут вести переговоры с партией "Зеленых", чтобы добиться их согласия на повышение госдолга для увеличения расходов на оборону, заявил в субботу лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц. ХДС/ХСС и СДПГ планируют до первого заседания бундестага в новом составе, которое состоится 25 марта, внести в бундестаг старого созыва инициативы о повышении госдолга ФРГ для создания двух мегафондов – на развитие вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Для принятия соответствующих инициатив необходимо не менее двух третей голосов депутатов, для чего в бундестаге старого созыва понадобятся голоса депутатов "Зеленых". "Я надеюсь, что "Зеленые" согласятся. Да, мы разговариваем с ними и ведем интенсивные переговоры. И если я правильно это оцениваю, то многое из того, что мы предлагаем, если не сказать почти все, уже было высказано "Зелеными"… И согласие "Зеленых" именно сейчас, вероятно, гарантировано", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Партии готовы взамен предложить "Зеленым" инвестиции в важные для них проекты по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды, добавил лидер ХДС/ХСС. Решение о повышении расходов на оборону необходимо как можно скорее, поэтому партии не хотят ждать первого заседания нового состава бундестага, объяснил политик. По его мнению, попытки оспорить это решение обречены на провал. Ранее правая партия "Альтернатива для Германии" сообщила, что оспорит в конституционном суде принятие поправки в конституцию старым составом бундестага. Ранее Мерц заявил, что блок ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили предварительные консультации и готовы начать переговоры о формировании коалиции на следующей неделе. Для этого необходимо согласие руководящих органов этих партий. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250308/politika-2003837524.html
https://ria.ru/20250308/merts-2003832489.html
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в мире, германия, фридрих мерц, маркус зедер, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Маркус Зедер, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры с "Зелеными" о повышении трат на оборону

Лидер ХДС/ХСС Мерц: будем добиваться согласия "Зеленых" на повышение госдолга

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут вести переговоры с партией "Зеленых", чтобы добиться их согласия на повышение госдолга для увеличения расходов на оборону, заявил в субботу лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
ХДС/ХСС и СДПГ планируют до первого заседания бундестага в новом составе, которое состоится 25 марта, внести в бундестаг старого созыва инициативы о повышении госдолга ФРГ для создания двух мегафондов – на развитие вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в них может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро. Для принятия соответствующих инициатив необходимо не менее двух третей голосов депутатов, для чего в бундестаге старого созыва понадобятся голоса депутатов "Зеленых".
Лидер ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ договорились ужесточить миграционную политику, заявил Мерц
Вчера, 18:16
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"Я надеюсь, что "Зеленые" согласятся. Да, мы разговариваем с ними и ведем интенсивные переговоры. И если я правильно это оцениваю, то многое из того, что мы предлагаем, если не сказать почти все, уже было высказано "Зелеными"… И согласие "Зеленых" именно сейчас, вероятно, гарантировано", - сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.
Партии готовы взамен предложить "Зеленым" инвестиции в важные для них проекты по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды, добавил лидер ХДС/ХСС. Решение о повышении расходов на оборону необходимо как можно скорее, поэтому партии не хотят ждать первого заседания нового состава бундестага, объяснил политик. По его мнению, попытки оспорить это решение обречены на провал.
Ранее правая партия "Альтернатива для Германии" сообщила, что оспорит в конституционном суде принятие поправки в конституцию старым составом бундестага.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале переговоров по коалиции, заявил Мерц
Вчера, 17:28
Ранее Мерц заявил, что блок ХДС/ХСС и СДПГ успешно завершили предварительные консультации и готовы начать переговоры о формировании коалиции на следующей неделе. Для этого необходимо согласие руководящих органов этих партий.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц
28 февраля, 19:46
 
В миреГерманияФридрих МерцМаркус ЗедерОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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