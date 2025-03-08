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Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область
Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:45:00+03:00
2025-03-08T10:45:00+03:00
2025-03-08T11:29:00+03:00
мин аун хлайн
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САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области."В Самарской области (находится - ред.) с официальным визитом делегация из Мьянмы во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном. Основная тема – знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.На видео, предоставленном пресс-службой, видно, что премьера Мьянмы встречали с самолета хлебом-солью.
https://ria.ru/20250304/rossiya-2003066079.html
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мин аун хлайн, мьянма, самарская область, политика
Мин Аун Хлайн, Мьянма, Самарская область, Политика
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область
Делегация из Мьянмы во главе с Мин Аун Хлайном прибыла в Самарскую область