Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 08.03.2025 (обновлено: 11:29 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/myanma-2003786024.html
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область - РИА Новости, 08.03.2025
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область
Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T10:45:00+03:00
2025-03-08T11:29:00+03:00
мин аун хлайн
мьянма
самарская область
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003790063_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_2185a89d139e21aa8028f3570d962363.jpg
САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области."В Самарской области (находится - ред.) с официальным визитом делегация из Мьянмы во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном. Основная тема – знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.На видео, предоставленном пресс-службой, видно, что премьера Мьянмы встречали с самолета хлебом-солью.
https://ria.ru/20250304/rossiya-2003066079.html
мьянма
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003790063_62:0:1018:717_1920x0_80_0_0_d14a42ade33593f2b03f907814227952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мин аун хлайн, мьянма, самарская область, политика
Мин Аун Хлайн, Мьянма, Самарская область, Политика
Делегация из Мьянмы прибыла в Самарскую область

Делегация из Мьянмы во главе с Мин Аун Хлайном прибыла в Самарскую область

© Самарская область/TelegramДелегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область. 8 марта 2025
Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Самарская область/Telegram
Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область. 8 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 8 мар - РИА Новости. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла с официальным визитом в Самарскую область, где ознакомится с достижениями российской ракетно-космической отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Самарской области.
Самарской области (находится - ред.) с официальным визитом делегация из Мьянмы во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном. Основная тема – знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении.
На видео, предоставленном пресс-службой, видно, что премьера Мьянмы встречали с самолета хлебом-солью.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия и Мьянма подтвердили готовность к военному сотрудничеству
4 марта, 20:35
 
Мин Аун ХлайнМьянмаСамарская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала