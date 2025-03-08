Рейтинг@Mail.ru
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/most-2003827188.html
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта
Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:25:00+03:00
2025-03-08T16:25:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
санкт-петербург
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001162245_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_cdb836055eb505bbff1d5f0931382caf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Одним из праздничных событий, приуроченных к Международному женскому дню, станет сегодня запуск специальной художественной подсветки трех петербургских переправ – Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура", - говорится в сообщении. Огни праздничной подсветки в цветах российского флага зажгутся в субботу в 18.50 и будут будут работать в динамическом режиме до 7.30 утра воскресенья. "Мосты – традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны – в её людях", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250305/spetsialisty-2003174065.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001162245_151:0:2551:1800_1920x0_80_0_0_a061f9abdc5fc6b45a14b49b6996de27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта

Три моста в Петербурге подсветят в цвета российского флага в честь 8 марта

© Фото : администрация Санкт‑ПетербургаПодсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге
Подсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : администрация Санкт‑Петербурга
Подсветка Дворцового моста в Санкт‑Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Одним из праздничных событий, приуроченных к Международному женскому дню, станет сегодня запуск специальной художественной подсветки трех петербургских переправ – Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура", - говорится в сообщении.
Огни праздничной подсветки в цветах российского флага зажгутся в субботу в 18.50 и будут будут работать в динамическом режиме до 7.30 утра воскресенья.
"Мосты – традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны – в её людях", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Москву украсили праздничными плакатами к 8 марта
5 марта, 12:34
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала