https://ria.ru/20250308/most-2003827188.html

Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта

Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025

Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта

Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:25:00+03:00

2025-03-08T16:25:00+03:00

2025-03-08T16:25:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Одним из праздничных событий, приуроченных к Международному женскому дню, станет сегодня запуск специальной художественной подсветки трех петербургских переправ – Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура", - говорится в сообщении. Огни праздничной подсветки в цветах российского флага зажгутся в субботу в 18.50 и будут будут работать в динамическом режиме до 7.30 утра воскресенья. "Мосты – традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны – в её людях", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250305/spetsialisty-2003174065.html

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общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, россия, александр беглов