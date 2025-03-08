https://ria.ru/20250308/most-2003827188.html
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта
Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T16:25:00+03:00
2025-03-08T16:25:00+03:00
2025-03-08T16:25:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - РИА Новости. Три моста в Санкт-Петербурге подсветят в цвета государственного флага России в честь Международного женского дня, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Одним из праздничных событий, приуроченных к Международному женскому дню, станет сегодня запуск специальной художественной подсветки трех петербургских переправ – Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура", - говорится в сообщении. Огни праздничной подсветки в цветах российского флага зажгутся в субботу в 18.50 и будут будут работать в динамическом режиме до 7.30 утра воскресенья. "Мосты – традиционные символы Петербурга, их специальная художественная подсветка подчеркивает особое значение праздника для всех горожан. Использование государственного триколора в их световом оформлении подчеркнет образ женщины как надёжной опоры России и хранительницы национальных ценностей. В Год защитника Отечества световое оформление переправ символизирует и особую роль женщины в воспитании национальных героев. Это яркое напоминание о том, что сила нашей страны – в её людях", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250305/spetsialisty-2003174065.html
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общество, городское хозяйство москвы, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Городское хозяйство Москвы, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Мосты в Петербурге подсветят в цвета флага России в честь 8 марта
Три моста в Петербурге подсветят в цвета российского флага в честь 8 марта