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Движение на внутренней стороне 99-го километра МКАД восстановили после ДТП

Движение на внутренней стороне 99-го километра МКАД восстановили после ДТП - РИА Новости, 08.03.2025

Движение на внутренней стороне 99-го километра МКАД восстановили после ДТП

Движение на внутренней стороне 99 километра МКАД в Москве, где столкнулись два автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T16:34:00+03:00

2025-03-08T16:34:00+03:00

2025-03-08T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 99 километра МКАД в Москве, где столкнулись два автомобиля, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее столичный дептранс сообщал, что на внутренней стороне 99-го километра МКАД в Москве (в районе съезда №102) произошло ДТП с двумя автомобилями. Движение на месте ДТП было временно перекрыто. Позже столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавил, что один человек пострадал, его эвакуировали по воздуху в специализированное лечебное учреждение столицы. "Движение на внутренней стороне 99 километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

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