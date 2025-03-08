https://ria.ru/20250308/mironov-2003770522.html

Миронов поздравил россиянок с 8 марта

Миронов поздравил россиянок с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025

Миронов поздравил россиянок с 8 марта

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил россиянок с Международным женским днём, выразив им благодарность за работу во имя того,... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:13:00+03:00

2025-03-08T08:13:00+03:00

2025-03-08T13:15:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов поздравил россиянок с Международным женским днём, выразив им благодарность за работу во имя того, чтобы в стране была справедливость. "Воспринимаю день 8 марта как замечательный повод выразить благодарность и признательность нашим соратницам за огромную работу во имя того, чтобы в нашей стране торжествовала справедливость, а наше государство стало действительно социальным! Поздравляю с праздником всех женщин России!" - сказал он РИА Новости. Миронов напомнил, что этот праздник появился в календаре благодаря многолетним усилиям социалистических партий разных стран, которые десятилетиями боролись за социальные и гражданские права женщин, за женское образование, за право голоса на выборах для женщин и возможность их участия в политической жизни. "Эта борьба дала свои плоды. Сегодня никого не удивляют ни женщина-профессор, ни женщина-политик", - отметил лидер эсеров. По его словам, современные российские социалисты никогда не забывали о том, каких усилий стоило предшественникам утверждение этих норм. "Поздравляя представительниц прекрасного пола с праздником, сегодня мы думаем не только о подарках. Прежде всего, мы думаем о том, всё ли мы сделали и делаем, чтобы женщина чувствовала себя защищенной в своих правах и возможностях для всестороннего личностного развития. С сожалением признаю: не всё!" - добавил Миронов. По мнению парламентария, приоритетом должна оставаться борьба с семейным, сексуальным и бытовым насилием, от которого страдают в первую очередь женщины. Миронов считает, что нужна более системная работа по защите прав матери и ребенка, чтобы ни у одного чиновника от опеки и мысли не возникало об отъёме детей, если у многодетной семьи нет возможности приобрести более просторную квартиру. "Эти проблемы предметно ставят и занимаются ими, помогая их решать, члены нашей фракции, прежде всего женщины. Горжусь тем, что большинство наших партийцев — женщины. Горжусь огромным вкладом, который они вносят в работу нашей парламентской фракции, в укрепление и совершенствование российской партийной системы, значит, и всего нашего государства, в законы, которые мы готовим и вносим в Госдуму", - заключил он.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

https://ria.ru/20250308/putin-2003749180.html

https://ria.ru/20250308/mishustin-2003764462.html

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общество, сергей миронов, госдума рф, международный женский день