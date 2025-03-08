https://ria.ru/20250308/medvedev-2003771499.html

Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Медведев поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025

Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил россиянок с... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:25:00+03:00

2025-03-08T08:25:00+03:00

2025-03-08T08:25:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

международный женский день

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил, что они обладают удивительным талантом делать жизнь ярче и счастливее. "Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы всегда связываем с этим праздником самые светлые чувства. Именно женщины обладают удивительным талантом делать нашу жизнь ярче и счастливее, помогают сохранить в ней любовь и согласие. Вы успешны в работе, а дома создаёте атмосферу добра и гармонии. Дарите своим семьям, друзьям и коллегам душевную щедрость, тепло и заботу", - написал он. Медведев пожелал женщинам многих поводов для улыбок и радости, чтобы весеннее настроение оставалось как можно дольше, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.

https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, международный женский день