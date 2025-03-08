https://ria.ru/20250308/medvedev-2003771499.html
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2025
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил россиянок с... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T08:25:00+03:00
2025-03-08T08:25:00+03:00
2025-03-08T08:25:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
международный женский день
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил, что они обладают удивительным талантом делать жизнь ярче и счастливее. "Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с днем 8 Марта. Мы всегда связываем с этим праздником самые светлые чувства. Именно женщины обладают удивительным талантом делать нашу жизнь ярче и счастливее, помогают сохранить в ней любовь и согласие. Вы успешны в работе, а дома создаёте атмосферу добра и гармонии. Дарите своим семьям, друзьям и коллегам душевную щедрость, тепло и заботу", - написал он. Медведев пожелал женщинам многих поводов для улыбок и радости, чтобы весеннее настроение оставалось как можно дольше, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20250308/prazdnik-1848743509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, международный женский день
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Международный женский день
Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Медведев: женщины обладают удивительным талантом делать жизнь ярче и счастливее