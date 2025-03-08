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Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона - РИА Новости, 08.03.2025
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14:21 08.03.2025 (обновлено: 15:06 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/london-2003811129.html
Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона
Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона - РИА Новости, 08.03.2025
Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона
Пропалестинский активист забрался в субботу на главную достопримечательность британской столицы, часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен, держа флаг... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:21:00+03:00
2025-03-08T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пропалестинский активист забрался в субботу на главную достопримечательность британской столицы, часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен, держа флаг Палестины и транслируя происходящее в соцсети, сообщает газета Daily Mail. "Пропалестинский протестующий босиком забрался на Биг-Бен, спровоцировав сегодня утром отклик на чрезвычайную ситуацию. Прохожие были поражены, когда мужчина забрался на 96-метровое здание, маша палестинским флагом... Известно, что протестующий забрался на башню Елизаветы (официальное название Биг-Бена - ред.)... около 7.24 (10.24 мск - ред.) и ведет прямую трансляцию", - говорится в публикации газеты. В публикации отмечается, что Вестминстерский мост, пересекающий Темзу около башни, был перекрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а район оцепили аварийно-спасательные службы. Как подчеркивает издание, слезать с башни он отказался, крича также: "свободу, свободу Палестине". "Я ехал на велосипеде на работу, когда заметил, как он забирается на Биг-Бен. Он выглядел так, будто вел прямую трансляцию или общался по видеосвязи, или что-то в этом роде", - приводит Daily Mail слова свидетеля происшествия. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из полуэксклава.
https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html
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в мире, израиль, палестина, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, лондон
В мире, Израиль, Палестина, США, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Лондон
Пропалестинский активист забрался на главную достопримечательность Лондона

Daily Mail: палестинский активист залез на башню Вестминстерского дворца Биг-Бен

© Getty Images / James Manning - PA ImagesПропалестинский активист забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен. 8 марта 2025
Пропалестинский активист забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен. 8 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Getty Images / James Manning - PA Images
Пропалестинский активист забрался на часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен. 8 марта 2025
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пропалестинский активист забрался в субботу на главную достопримечательность британской столицы, часовую башню Вестминстерского дворца Биг-Бен, держа флаг Палестины и транслируя происходящее в соцсети, сообщает газета Daily Mail.
«
"Пропалестинский протестующий босиком забрался на Биг-Бен, спровоцировав сегодня утром отклик на чрезвычайную ситуацию. Прохожие были поражены, когда мужчина забрался на 96-метровое здание, маша палестинским флагом... Известно, что протестующий забрался на башню Елизаветы (официальное название Биг-Бена - ред.)... около 7.24 (10.24 мск - ред.) и ведет прямую трансляцию", - говорится в публикации газеты.
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В публикации отмечается, что Вестминстерский мост, пересекающий Темзу около башни, был перекрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а район оцепили аварийно-спасательные службы.
Как подчеркивает издание, слезать с башни он отказался, крича также: "свободу, свободу Палестине".
«
"Я ехал на велосипеде на работу, когда заметил, как он забирается на Биг-Бен. Он выглядел так, будто вел прямую трансляцию или общался по видеосвязи, или что-то в этом роде", - приводит Daily Mail слова свидетеля происшествия.
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С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из полуэксклава.
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