https://ria.ru/20250308/kurskaya-2003794968.html

ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки - РИА Новости, 08.03.2025

ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в курском приграничье, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T12:17:00+03:00

2025-03-08T12:17:00+03:00

2025-03-08T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в курском приграничье, сообщило в субботу министерство обороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Marder" производства Германии, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, германия, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф