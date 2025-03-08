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ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
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12:17 08.03.2025 (обновлено: 12:29 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/kurskaya-2003794968.html
ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки - РИА Новости, 08.03.2025
ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в курском приграничье, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T12:17:00+03:00
2025-03-08T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в курском приграничье, сообщило в субботу министерство обороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Marder" производства Германии, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, германия, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области более 180 боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в курском приграничье более 180 боевиков и две БМП за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в курском приграничье, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП "Marder" производства Германии, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000" немецкого производства, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 боевых машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 боевые бронированные машины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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