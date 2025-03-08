День воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым
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18 марта в Республике Крым празднуется День воссоединения Крыма с Россией.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".
Крым и Севастополь вновь стали регионами России в марте 2014 года. Историческому событию предшествовал референдум, прошедший 16 марта 2014 года. По итогам референдума воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, глава Верховного совета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
20 марта 2014 года Договор был ратифицирован Государственной Думой, 21 марта – Советом Федерации. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межгосударственного договора,
Республика Крым и город Севастополь стали 84-м и 85-м субъектами РФ.
Согласно договору о присоединении, все жители Крыма признаются гражданами России, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.
Развитие Крыма и Севастополя
Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации в Азово-Черноморском регионе. Неповторимый исторический путь развития территории, многонациональный и поликонфессиональный состав населения, культурное многообразие определили особое место Крыма в культурном пространстве России. В то же время Республика Крым является одним из крупнейших туристских и санаторно-курортных центров России, в регионе располагаются основные судостроительные мощности России в Черном море, Республика Крым является крупным производителем продовольствия. Благоприятные природно-климатические условия и особое геополитическое положение Республики Крым постоянно привлекали в регион на отдых, лечение и постоянное место жительства жителей из других регионов России и разных стран мира.
За период нахождения Республики Крым и города Севастополя в составе Российской Федерации в целом осуществлена их интеграция в правовое, экономическое, финансовое и социальное пространство Российской Федерации.
Были преодолены критические инфраструктурные ограничения. Построены ключевые объекты транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Построены Крымский мост и трасса "Таврида", которые позволяют обеспечить транспортное сообщение Крыма с материковой частью, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь имени Ивана Айвазовского.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Реализованы проекты в сфере энергетики, что позволило создать устойчивую систему стабильного энергосбережения потребителей, находящихся на территории Крымского полуострова. Построены энергетический мост и электростанции – Таврическая и Балаклавская (Севастопольская) парогазовые установки – тепловые электростанции.
Построен многопрофильный республиканский центр "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко".
Строятся новые очистные сооружения и водозаборы, благоустроены более 280 общественных пространств, открыты более 60 отелей и санаториев, возведены и реконструированы более 140 детских садов, открыты семь новых школ, строятся еще 14, созданы более 500 спортивных площадок и два крупных физкультурно-оздоровительных центра, открыт дворец водных видов спорта в Симферополе.
Как отметил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, таких изменений в Крыму не было со времен восстановления после Великой Отечественной войны. По словам Владимира Константинова, сегодня Крым – высокоразвитый регион не только по российским, но и по мировым меркам.
В Севастополе реализуется грандиозный архитектурный и инфраструктурный проект — культурный кластер на мысе Хрустальном, в который входят Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс. Строится уникальный историко-археологический парк "Херсонес Таврический" вблизи древнего Херсонеса. В настоящее время идет строительство музеев Античности и Византии, Христианства, Крыма, международного археологического комплекса, туристического и паломнического центров, кварталов с реконструкцией древнего облика Херсонеса.
С момента воссоединения с Россией в Севастополе было построено более 120 объектов, в их числе: детские сады, школы, спортивные комплексы. В рекордные сроки были построены детская школа искусств и филиал "Артека" – детский центр "Корсунь".
В Севастополе реализуются инвестиционные проекты, среди которых: технопарк "ИТ-Крым", яхтенная марина в Балаклаве, научно-образовательный центр мирового уровня "МореАгроБиоТех" и проект "Терруар Севастополь", объединивший более 40 виноделов региона.
Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к десятилетию "Крымской весны", порядка 86% россиян оценивают воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, как положительное и правильное решение, максимум сторонников этой точки зрения пришелся на 2014 год – доля убежденных в правильности решения достигала рекордных 96%. Среди главных аргументов сторонников этой точки зрения – восстановление исторической справедливости, большая часть населения на полуострове русские, самостоятельно принятое решение в ходе референдума, национальная безопасность страны. Вопреки экономическим трудностям, россияне остаются верны своим убеждениям – вхождение полуострова в состав Российской Федерации принесло нашей стране больше пользы (73%). Примерно столько же опрошенных признают ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности России (77%). Также в ходе мартовского опроса абсолютное большинство наших сограждан заявили, что воссоединением с Крымом Россия доказала готовность отстаивать свои национальные интересы (85%).
Торжества и празднования
День вхождения Крыма в состав России традиционно отмечается по всей России митингами, концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероприятиями. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, которые завершаются праздничным салютом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников