https://ria.ru/20250308/koreya-2003791631.html

Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля - РИА Новости, 08.03.2025

Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T11:39:00+03:00

2025-03-08T11:39:00+03:00

2025-03-08T11:55:00+03:00

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СЕУЛ, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он покинет следственный изолятор, передает агентство Рёнхап."Штаб специального расследования прокуратуры по вопросу чрезвычайного военного положения... сегодня заявил, что передал в Сеульский следственный изолятор распоряжение об освобождении президента Юна", - пишет агентство.Как отмечает Рёнхап, решение об освобождении президента из изолятора было принято спустя 27 часов после того, как суд поставил отменить его заключение, длящееся с 15 января. Прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не стала этого делать.

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

южная корея, юн сок ель, в мире, обстановка в южной корее