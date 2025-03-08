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Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля - РИА Новости, 08.03.2025
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11:39 08.03.2025 (обновлено: 11:55 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/koreya-2003791631.html
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля - РИА Новости, 08.03.2025
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T11:55:00+03:00
южная корея
юн сок ель
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СЕУЛ, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он покинет следственный изолятор, передает агентство Рёнхап."Штаб специального расследования прокуратуры по вопросу чрезвычайного военного положения... сегодня заявил, что передал в Сеульский следственный изолятор распоряжение об освобождении президента Юна", - пишет агентство.Как отмечает Рёнхап, решение об освобождении президента из изолятора было принято спустя 27 часов после того, как суд поставил отменить его заключение, длящееся с 15 января. Прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не стала этого делать.
https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html
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южная корея, юн сок ель, в мире, обстановка в южной корее
Южная Корея, Юн Сок Ель, В мире, Обстановка в Южной Корее
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля

Рёнхап: прокуратура не стала обжаловать решение суда об освобождении Юн Сок Еля

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он покинет следственный изолятор, передает агентство Рёнхап.
"Штаб специального расследования прокуратуры по вопросу чрезвычайного военного положения... сегодня заявил, что передал в Сеульский следственный изолятор распоряжение об освобождении президента Юна", - пишет агентство.
Как отмечает Рёнхап, решение об освобождении президента из изолятора было принято спустя 27 часов после того, как суд поставил отменить его заключение, длящееся с 15 января. Прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не стала этого делать.
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