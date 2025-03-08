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Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля - РИА Новости, 08.03.2025
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T11:39:00+03:00
2025-03-08T11:55:00+03:00
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СЕУЛ, 8 мар - РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Ёля в связи решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, в субботу он покинет следственный изолятор, передает агентство Рёнхап."Штаб специального расследования прокуратуры по вопросу чрезвычайного военного положения... сегодня заявил, что передал в Сеульский следственный изолятор распоряжение об освобождении президента Юна", - пишет агентство.Как отмечает Рёнхап, решение об освобождении президента из изолятора было принято спустя 27 часов после того, как суд поставил отменить его заключение, длящееся с 15 января. Прокуратура могла подать апелляцию на это решение, но не стала этого делать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, юн сок ель, в мире, обстановка в южной корее
Южная Корея, Юн Сок Ель, В мире, Обстановка в Южной Корее
Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента Юн Сок Еля
Рёнхап: прокуратура не стала обжаловать решение суда об освобождении Юн Сок Еля