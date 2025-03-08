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На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России - РИА Новости, 08.03.2025
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18:56 08.03.2025
https://ria.ru/20250308/konflikt-2003841486.html
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России - РИА Новости, 08.03.2025
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал Россию скорее поразить ВСУ на фоне идеи президента США Дональда Трампа о введении... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T18:56:00+03:00
2025-03-08T18:56:00+03:00
в мире
россия
москва
дональд трамп
вооруженные силы украины
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал Россию скорее поразить ВСУ на фоне идеи президента США Дональда Трампа о введении санкций.Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Глава Белого дома призвал Москву и Киев к переговорам."Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ", — написал эксперт, комментируя сообщения о возможных санкциях со стороны Вашингтона.Накануне директор Национального экономического совета Кевин Хассетт пояснил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250308/poteri-2003820723.html
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в мире, россия, москва, дональд трамп, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, сша
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России, США
На Западе отреагировали на дерзкий план Трампа в отношении России

Профессор Малинен призвал Россию поскорее сокрушить ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал Россию скорее поразить ВСУ на фоне идеи президента США Дональда Трампа о введении санкций.
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования, пока ВС России "разносят" ВСУ на поле боя. Глава Белого дома призвал Москву и Киев к переговорам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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"Ну, тогда России надо побыстрее сокрушить ВСУ", — написал эксперт, комментируя сообщения о возможных санкциях со стороны Вашингтона.
Накануне директор Национального экономического совета Кевин Хассетт пояснил, что Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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В миреРоссияМоскваДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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